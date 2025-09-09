Vox denuncia que Castilla-La Mancha "lidera el aumento de fallecidos" en carreteras: "Se debe al abandono socialista"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado que la comunidad ha encabezado el aumento de fallecidos en las carreteras españolas por el "abandono socialista de las carreteras".

Sánchez se ha referido a la Operación Verano 2025 de la Dirección General de Tráfico, apuntando a que entre julio y agosto han perdido la vida 22 personas en accidentes de tráfico en la comunidad, nueve más que en el mismo periodo del año anterior.

"Castilla-La Mancha no solo ha empeorado sus cifras, sino que ha sufrido el mayor incremento de toda España, situándose como la cuarta comunidad con más víctimas mortales", ha lamentado.

Según el portavoz del grupo parlamentario de Vox, la mayoría de los accidentes mortales se han producido en carreteras convencionales debido a que "su situación es cada vez más preocupante por el abandono sistemático del Gobierno de Emiliano García-Page".

"Page no invierte en el mantenimiento de las carreteras, tampoco en la limpieza de cunetas y mucho menos en la construcción de nuevas autovías que garanticen la seguridad de los castellanomanchegos. Este abandono tiene consecuencias fatales: vidas perdidas que podrían haberse evitado con unas infraestructuras dignas y seguras", ha afirmado.

Pide a la Junta dejar "la propaganda"

Por ello, Sánchez ha exigido al Ejecutivo regional que "abandone la propaganda y se ponga a trabajar en lo urgente: abandonar los primeros puestos de todas las estadísticas negativas".

"No podemos permitir que Castilla-La Mancha siga liderando los peores datos de toda España", ha asegurado.