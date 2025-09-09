Felipe González destaca el "buen servicio" antiincendios de Castilla-La Mancha y Page dice que seguirá "invirtiendo"

Felipe González ha elogiado este martes en el programa Espejo Público, de Antena 3, el dispositivo contra incendios de Castilla-La Mancha y ha advertido sobre deficiencias en otras comunidades autónomas del país.

Unas palabras que llegan tras un verano marcado por grandes fuegos en Castilla y León, Galicia y Extremadura y han sido recibidas por el presidente castellanomanchego como "un reconocimiento a nuestra tierra y a toda la plantilla del INFOCAM".

En la entrevista, realizada por la periodista Susanna Griso, González se ha referido implícitamente al incendio de Guadalajara en 2005, en el que murieron nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales. "Después de eso, después de un gran susto, que fue muy serio y con víctimas. Castilla-La Mancha tiene buen servicio. Andalucía tiene muy buen servicio. Extremadura tiene un servicio razonablemente bueno. Y Castilla y León, la más extensa en territorio forestal, no tiene buen servicio. Lo digo por poner algunos ejemplos".

En la misma línea, ha añadido: "En Portugal aprendieron en 2017, porque entonces se habían retirado todos los servicios de lucha contra incendios y hubo 40 y pico muertos. Aquí (en España) hemos estado dos veces en agosto a punto de producir esa catástrofe".

Por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la reacción institucional ha llegado rápidamente. En la red social X, ha escrito: "Aprecio que el expresidente Felipe González haya destacado el dispositivo de incendios de Castilla-La Mancha porque conoce muy bien la realidad de nuestro país".

Aprecio que el expresidente Felipe González haya destacado el dispositivo de incendios de Castilla-La Mancha porque conoce muy bien la realidad de nuestro país. Supone un reconocimiento a nuestra tierra y a toda la plantilla del @Plan_INFOCAM. Vamos a seguir invirtiendo en la…

"Supone un reconocimiento a nuestra tierra y a toda la plantilla del INFOCAM", ha añadido en referencia al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno castellanomanchego. Page, además, se ha comprometido en "seguir invirtiendo en la mejora continua" del dispositivo "porque son muchos los retos a los que nos enfrentamos".

Castilla-La Mancha ha logrado esquivar este verano la peor ola de incendios que se recuerda en España, con un balance de poco más de 3.000 hectáreas quemadas. "Se trata de menos de la mitad que en 2024", aseguró el pasado 25 de agosto el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien destacó que el 88 % de los focos detectados durante la campaña han sido extinguidos en fase de conato.