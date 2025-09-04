El PSOE llama "canalla" al líder de Vox en CLM por decir que Page será "responsable" si algún inmigrante agrede a una mujer

David Moreno, líder de Vox en Castilla-La Mancha, mira al frente mientras el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, le pide que retire sus afirmaciones.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha llamado "canalla" al líder de Vox en la región, David Moreno, después de que este haya asegurado que si algún inmigrante comete algún delito o agrede a una mujer el "responsable directo" será Emiliano García-Page.

Esta polémica ha tenido lugar este jueves en el pleno ordinario de las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí, uno de los debates en el orden del día giraba en torno al reparto de menores migrantes y su acogida en Castilla-La Mancha.

Aprovechando su intervención, el líder de Vox en la región, David Moreno, ha articulado un discurso basado en la relación entre inmigración ilegal y delitos aportando datos como que "casi la mitad de las agresiones sexuales en manada que se producen en España las llevan a cabo extranjeros".

Llegados a este punto y después de pedir "deportar a todos los inmigrantes ilegales" para acabar con el problema, ha preguntado a los miembros del Gobierno regional "cuántos delitos van a tener que soportar los castellano-manchegos para que ustedes dejen de acoger a inmigrantes" en la región. "Ustedes van a ser los responsables directos de los delitos que cometan", les ha dicho.

Pese a que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, le ha emplazado a retirar esta "expresión calumniosa" para que no constara en el diario de sesiones, Moreno se ha negado asegurando que su intervención estaba basada en "datos de su propio Ministerio", en alusión a Interior.

Antes, en la rueda de prensa previa a la intervención, el líder de Vox ya había avanzado los términos en los que se produciría su intervención señalando al presidente regional, Emiliano García-Page, como el "responsable directo" de futuros delitos protagonizados por inmigrantes como violaciones y ataques a mujeres.

Reacción del PSOE

Desde el PSOE, la voz más contundente ha sido la de su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, quien ha llamado "canalla" a Moreno por unas palabras que ha calificado de "barbaridad".

Una afirmación que según ha sostenido en un mensaje en la red social X, "viene de alguien que está demostrando su incapacidad para gestionar la seguridad en Talavera", dado que Moreno también es concejal en el Consistorio talaverano.

Hay que ser canalla para decir, más aún en sede parlamentaria, esta barbaridad. Y viene de alguien que está demostrando su incapacidad para gestionar la seguridad en Talavera.



Pero lo lamentable es que, después del debate parlamentario y en toda la mañana, nadie del @PP_CLM haya… pic.twitter.com/1qPGkxFGmy — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 4, 2025

En este sentido, Gutiérrez también ha lamentado que "después del debate parlamentario y en toda la mañana, nadie del PP haya afeado esta actitud al líder de Vox".

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha avanzado una petición de amparo a la mesa de la Cámara para que "analice las declaraciones" y "tome las medidas necesarias para que no vuelvan a producirse".

Condena del Gobierno regional

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, entidad señalada de manera directa por el líder de Vox, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha condenado de manera "rotunda" lo que ha calificado cómo "mensajes de odio" lanzados desde las Cortes.

Esther Padilla atendiendo a los medios de comunicación a la entrada de las Cortes.

"Supone una falta de respeto a los principios democráticos y a estos propios organismos”, ha precisado. Además, ha señalado que encierran la intención de señalar “a colectivos vulnerables como las personas inmigrantes, a quienes criminalizan, cuando lo único que hacen es venir a buscar una vida mejor”.

Padilla ha finalizado mostrando su preocupación por la intención de la extrema derecha de reproducir en Castilla-La Mancha situaciones similares a lo ocurrido en Torre Pacheco (Murcia) y ha advertido de que "lo intentarán en cualquier resquicio, en cualquier lugar donde tengan oportunidad".