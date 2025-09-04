Castilla-La Mancha afronta el curso 2025/26 presumiendo de una de las vueltas al cole "más baratas de España"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha presentado las principales claves del curso escolar 2025-2026 en Castilla-La Mancha, marcado por el refuerzo de profesorado, el avance hacia la gratuidad de la educación infantil, el incremento de ayudas a las familias y la apuesta por la innovación educativa.

Pastor ha subrayado que la región vive "una de las vueltas al cole más baratas de España", gracias a la consolidación del banco de libros, las becas comedor y las ayudas al transporte.

El curso arranca con 384.667 alumnos en enseñanzas no universitarias en 1.080 centros públicos, además de concertados, privados y municipales. Según Pastor, este año habrá 1.000 alumnos más en educación infantil, "gracias al programa Más Escuela, que permite nuevas plazas gratuitas para familias".

La plantilla docente asciende a 33.666 profesores, de los que 530 son nuevas contrataciones. A ello se suman 309 nuevos cupos docentes destinados a reforzar la bajada de ratios y los programas de inclusión, además de 286 docentes de apoyo y 1.139 profesionales no docentes dedicados a la atención inclusiva.

"Este curso vamos a tener más profesorado frente a menos alumnos, lo que supone mejorar la calidad educativa", ha afirmado Pastor, quien ha recordado que la región mantiene una de las tasas de interinidad más bajas de España (8,8%).

Becas, comedor y banco de libros

La red de comedores escolares se amplía hasta 450 centros, con 10 nuevos comedores y 3 aulas matinales. Se otorgarán 16.546 becas comedor, con una inversión de 10,7 millones de euros. De ellas, 8.500 serán ayudas totales, lo que supondrá un ahorro de alrededor de 1.000 euros anuales por familia.

En cuanto al banco de libros, se incorporarán este curso los manuales de Formación Profesional Básica. Además, se mantienen las 136.000 ayudas para alumnado de 1º y 2º de Primaria, con una inversión de 4,5 millones por curso.

"Desde que recuperamos las becas comedor en 2015 hemos consolidado este servicio, al que ahora sumamos más comedores y más ayudas para las familias", ha recordado el consejero.

Transporte y escuelas rurales

Más de 26.000 alumnos se beneficiarán del transporte escolar gratuito en 1.119 rutas con 467 acompañantes. Este año se añaden 29 rutas nuevas que darán cobertura a 1.000 estudiantes de zonas despobladas para facilitarles el acceso al Bachillerato.

La red de Colegios Rurales Agrupados (CRA) se mantiene e incluso se amplía hasta 79 centros, con presencia en 249 municipios, incluyendo los nuevos CRA de Abenójar y Alcoba de los Montes.

"No tenemos posibilidad de cierre de ningún CRA por falta de alumnado; al contrario, seguimos apostando por mantener la escuela rural incluso con cuatro alumnos", ha asegurado Pastor.

Innovación y digitalización

La digitalización educativa suma este curso 410 aulas digitales flexibles, con especial atención al medio rural, y 145 centros con Aula del Futuro. También se desarrollarán en profundidad proyectos innovadores como la Red de Radio Escolar.

Además, la Junta ha invertido 17 millones de euros en nuevas infraestructuras, entre ellas el centro de educación especial de Hellín y el nuevo IES de Quintanar del Rey.

Formación Profesional y universidad

La oferta de Formación Profesional alcanza este curso 56.000 plazas, con 917 ciclos formativos, 50 centros concertados, y 30 cursos de especialización con 630 vacantes. A ello se suman 77 aulas de tecnología aplicada (ATECA) y 100 aulas de emprendimiento.

Pastor ha señalado también que la primera matrícula universitaria gratuita en la UCLM está influyendo en la matriculación en FP Superior: "Hay un ligero descenso en alumnos de Grado Superior porque muchos optan por esta opción en la universidad".

Climatización y servicios

El consejero ha explicado que ya se han destinado casi 50 millones de euros a la climatización de centros educativos junto con los ayuntamientos.

En la primera convocatoria solo se resolvió con un municipio y en la segunda con 129, quedando aún 40 millones disponibles para próximos proyectos.

Nuevo curso

Pastor ha concluido felicitando a los docentes y al personal educativo: "El día 8 todo estará preparado para recibir con ilusión a nuestros alumnos. Este curso apostamos por más profesorado, más comedores, más rutas y más inclusión. Es una apuesta firma por la calidad educativa y por la igualdad de oportunidades".