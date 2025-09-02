El paro en Castilla-La Mancha marca en agosto su nivel más bajo desde 2008 tras caer en 1.047 personas

Castilla-La Mancha cierra el mes de agosto con la cifra total de desempleados más baja desde septiembre de 2008 tras registrar un descenso de 1.047 personas con respecto al mes de julio (-0,89 por ciento), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta caída deja el número total de parados castellanomanchegos en 116.099. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social ha bajado en 6.001 cotizantes (0,74 %), con 805.635 afiliados en total.

Si comparamos los datos de desempleo de hace un año, la región contabiliza un descenso de 7.230 parados y hay 17.178 afiliados más.

A nivel nacional, el paro ha aumentado en 21.905 personas (+0,91 por ciento). Tan solo cinco comunidades autónomas han contabilizado una bajada del paro, siendo Castilla-La Mancha la que más se ha reducido.