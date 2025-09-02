Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha: "La quita no supone en absoluto una solución"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que la recién aprobada quita de la deuda autonómica "no supone en absoluto una solución" porque "la deuda no desaparece, solo cambia: antes se pagaba a la comunidad autónoma y ahora se pagará al Estado".

Así lo ha puesto de manifiesto durante el Comité de Dirección del PP de Ciudad Real donde ha participado también el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la citada quita de la deuda autonómica que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación alcanza los 4.927 millones de euros, lo que supone una reducción del 30 por ciento respecto al cierre registrado en 2023.

Núñez ha advertido que Castilla-La Mancha padece "una deuda desorbitada superior a los 16.000 millones de euros fruto de la dejadez y desidia de Page que nos han llevado al pódium de las comunidades más endeudadas de España", ha afirmado.

Nuevo modelo de financiación

Para el líder de los 'populares' castellanomanchegos "lo que de verdad necesita la región es un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la infrafinanciación histórica que sufre junto con Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana", ha subrayado.

❌ La quita de la deuda no es una solución, es solo maquillaje a la nefasta gestión de Page.



📉 La deuda no desaparece, cambia de ventanilla: la seguirán pagando los castellanomanchegos.



✅ Lo que necesitamos es un nuevo modelo de financiación que corrija la infrafinanciación… pic.twitter.com/rp5y6nR7Nt — Paco Núñez (@paconunez_) September 2, 2025

Ha recordado que "Page y todos sus diputados socialistas votaron en contra" de la propuesta presentada por el PP en las Cortes regionales sobre la creación de un fondo de contingencia para equiparar la financiación de Castilla-La Mancha a la media nacional.

Núñez ha recriminado a Page que "critica con la boca pequeña a Sánchez, pero a la hora de la verdad sus diputados en el Congreso votan siempre lo que les ordena", ha señalado.

"La legislatura podría terminar si Page quisiera, pero prefiere sostener al peor presidente de la historia democrática de España", ha añadido.

En esta misma línea, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha denunciado que "Page y Sánchez, están unidos por el sanchismo. Votan lo mismo y los dos van a una", ha remarcado.

Por su parte, el secretario de Formación del PSOE regional, Sergio García-Navas, ha afirmado en rueda de prensa que la condonación de la deuda para Castilla-La Mancha es "prácticamente el agujero financiero que dejó María Dolores de Cospedal".

García-Navas ha exigido a los 'populares' castellanomanchegos que se enfrenten a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo y "tengan el coraje y la valentía de apoyar esta condonación para defender los intereses de la región".