Tolón garantiza la financiación del Gobierno para la acogida de menores migrantes en la región

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en una imagen de archivo

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado que el Ejecutivo central garantizará la financiación necesaria para que las comunidades autónomas acojan a los menores no acompañados adecuadamente, unas palabras que llegan después de que la Junta alertara sobre su incapacidad para hacerlo "en condiciones dignas".

Tolón se ha mostrado segura de la "coordinación entre administraciones" para garantizar el bienestar de estas personas "vulnerables". "Estoy convencida de la coordinación positiva entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, que va a asegurar económicamente a las comunidades autónomas para que la financiación esté asegurada para que sean cuidados como merecen".

En el decreto aprobado el 26 de agosto por el Consejo de Ministros quedaba cifrada la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, que en Castilla La-Mancha asciende a 692 menores.

Hay que recordar que el Gobierno castellano-manchego ya recurrió el último decreto por falta de financiación.