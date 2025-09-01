Las Cortes de Castilla-La Mancha no debatirán sobre la prohibición del velo islámico en la región como proponía Vox

Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha. Foto: Vox.

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado dos iniciativas presentadas por

: una destinada a prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos y otra para eliminar la celebración de la fiesta del cordero en la Comunidad Autónoma.

El diputado de Vox, Iván Sánchez, ha defendido que estas medidas buscan proteger "los espacios comunes y nuestras costumbres".

Sánchez ha calificado el velo como "un símbolo de sumisión hacia la mujer" y la fiesta del cordero como "una práctica que no se corresponde con nuestra cultura ni con nuestras tradiciones".

"Nosotros defendemos nuestras culturas aquí y las ajenas en sus países. No queremos modelos de sociedad que no nos corresponden", ha afirmado el portavoz.

Prácticas no compartidas

Sánchez ha añadido que otras prácticas, como la prohibición de cerdo en comedores escolares o el uso de hiyab en aulas, forman parte de "una estrategia de imposición ideológica" que debería ser limitada en la región.

La secretaria primera de las Cortes, Charo García Saco, ha explicado que el veto de la Mesa se debe a que ambos asuntos "trascienden las competencias autonómicas" y están respaldados por informes jurídicos.

"Como bien sabe el portavoz de Vox, estas iniciativas no son exclusivas de Castilla-La Mancha”, ha declarado García Saco.

El rechazo ha generado un nuevo desencuentro entre Vox y el bipartidismo del PSOE y el PP, que la formación considera un freno a su agenda sobre cultura y derechos de las mujeres.

Nueva iniciativa

Además, Vox tiene previsto presentar este jueves otra iniciativa relativa a la acogida de menores migrantes no acompañados (MENAs).

Sánchez ha asegurado que la llegada de estos menores ha aumentado y ha criticado la distribución de los mismos en Castilla-La Mancha.

El diputado también ha afirmado que “aceptar ilegales a cambio de financiación es mercadear con las personas”, señalando que Castilla-La Mancha recibe menores que podrían ser destinados a otras comunidades autónomas.

Debate político y cultural

Con estas iniciativas, Vox busca abrir un debate sobre la protección de la identidad cultural regional y la gestión de la inmigración, mientras PSOE y PP sostienen que las propuestas exceden el ámbito autonómico.

Sánchez ha concluido subrayando que "España no es Marruecos; Castilla-La Mancha no puede convertirse en una extensión de Rabat", en referencia a lo que el partido considera una influencia cultural ajena.

Inicio Mesa de las Cortes

En paralelo, el periodo de sesiones en las Cortes CLM se ha abierto este lunes con la previsión de debatir hasta cinco proyectos de ley impulsados por el Gobierno regional.

Entre ellos destacan la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico, la Ley de Calidad Ambiental y una norma sobre la gestión de la pesca y la acuicultura en la Comunidad Autónoma.

Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Foto: Cortes CLM.

Además, se tramitará la Ley de Presupuestos Generales para 2026, acompañada de su correspondiente Ley de Acompañamiento.

“Este periodo de sesiones será intenso y permitirá debatir cuestiones clave para la región, desde la farmacia hasta la gestión ambiental y pesquera”, señaló García Saco