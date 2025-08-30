El PSOE acusa a Núñez de "usar electoralmente" los incendios tras criticar que Page no haya hecho "ni una simple llamada"

Los Reyes de España felicitaron este viernes a los trabajadores del INFOCAM que han colaborado en la extinción de los incendios de Extremadura.

La felicitación de los Reyes de España a miembros del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM), tras su participación en la extinción de incendios en Extremadura, ha derivado en un nuevo enfrentamiento político en la región.

El INFOCAM compartió este viernes en la red social X unas imágenes de su personal recibiendo el reconocimiento de Felipe VI y doña Letizia durante su visita a varias localidades extremeñas afectadas por el fuego.

En su publicación explicaron: "Personal de INFOCAM del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido reconocido por los Reyes de España. Ha sido en una visita a Extremadura a las zonas afectadas por los incendios. Nuestro dispositivo ha colaborado en las labores de extinción en otras comunidades autónomas".

Cada muestra de apoyo cobra un significado profundo tras un verano muy duro luchando contra el fuego. Es de gran valor sentir el respaldo y el reconocimiento de los Reyes. En #CLM estamos muy orgulloso del trabajo realizado por el @Plan_INFOCAM dentro y fuera de nuestra… https://t.co/azDpbhYIzf — Emiliano García-Page (@garciapage) August 30, 2025

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, citó este mensaje y subrayó el valor que ha su juicio tiene este respaldo de la Casa Real. "Cada muestra de apoyo cobra un significado profundo tras un verano muy duro luchando contra el fuego. Es de gran valor sentir el respaldo y el reconocimiento de los Reyes. En Castilla-La Mancha estamos muy orgullosos del trabajo realizado por el INFOCAM dentro y fuera de nuestra comunidad".

Sin embargo, las palabras de Page tuvieron réplica inmediata del presidente regional del PP, Paco Núñez, que criticó su supuesta falta de interés con los municipios castellanomanchegos afectados por las llamas.

"En Castilla-La Mancha los que han luchado contra el fuego y quienes han visto quemarse sus pueblos o negocios no han recibido ni tu visita, ni una simple llamada tuya preocupándote", ha escrito el líder de la oposición.

En #CLM los que han luchado contra el fuegos y quienes han visto quemarse sus pueblos o negocios no han recibido ni tu visita, ni una simple llamada tuya preocupándote.



Pero no es que no hayas pisado ni un pueblo afectado por los incendios, es que tu consejera dijo que nadie… https://t.co/mdrtxDLS5d — Paco Núñez (@paconunez_) August 30, 2025

Aunque Núñez ha ido más allá en su reproche: "No es que no hayas pisado ni un pueblo afectado por los incendios. Es que tu consejera dijo que nadie del Gobierno debería hacerlo. Qué falta de coherencia".

"Nunca será presidente"

Por su parte, desde el PSOE castellanomanchego han respondido acusando al líder del PP de utilizar la tragedia con fines electorales. El secretario de Organización de los socialistas, Sergio Gutiérrez, ha defendido la gestión realizada y ha lanzado un duro mensaje en redes sociales.

"¿Saben por qué Paco Núñez nunca será presidente de Castilla-La Mancha? Porque se le nota demasiado que le fastidia soberanamente que en nuestra tierra las cosas salgan bien, vayan bien o se hagan bien", ha asegurado.

El dirigente socialista ha recordado los datos de esta campaña de incendios. "En vez de alegrarse y felicitar por haber conseguido reducir a la mitad las hectáreas quemadas respecto al año pasado, intenta meter cizaña y usar el fuego electoralmente".

¿saben por qué @paconunez_ nunca será Presidente de CLM? Porque se le nota demasiado que le fastidia soberanamente que en nuestra tierra las cosas salgan bien, vayan bien o se hagan bien.



¿Qué estaría diciendo si en CLM -en ese año horrible de condiciones meteorológicas-… https://t.co/7EMJs2HTbQ — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) August 30, 2025

Por último, ha recomendado a Núñez dirigir sus críticas a su propio partido en Madrid. "Señor Núñez, si quiere criticar la gestión de los incendios en España use el grupo de WhatsApp de Génova. Allí hay mucha leña que cortar y mucho presupuesto que incrementar".