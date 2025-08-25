Agudo acusa al Gobierno de Page de “desaparecer” durante el verano y dejar solos a los castellanomanchegos

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha cargado duramente contra el Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page, al que ha acusado de haber protagonizado "el verano del abandono, la dejadez y el engaño".

Además, ha asegurado que "ni están ni se les espera" porque, según ha afirmado "se han ido de vacaciones dejando tirados a los castellanomanchegos".

Agudo hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión conjunta del Comité de Dirección y del Grupo Parlamentario Popular del PP-CLM, presidida por Paco Núñez, en la que ha destacado que, mientras el PSOE "ha desaparecido", el PP "ha seguido trabajando durante todo el verano para defender las reivindicaciones de los vecinos de la región".

Mesa PP PP CLM

La número dos del PP-CLM ha criticado especialmente la falta de presencia de Page y de sus consejeros en las localidades que han sufrido incendios en las últimas semanas.

"Los alcaldes han estado solos", ha subrayado que ni el presidente autonómico ni su Ejecutivo se han desplazado a las zonas afectadas.

Falta de presencia

Además, ha denunciado que el Gobierno regional tampoco ha dado respuesta a las quejas sobre las condiciones laborales de los bomberos forestales, ni a los problemas que atraviesa el campo, como la lengua azul, el decreto de nitrato que "puede arruinar a los agricultores", o la incertidumbre sobre el futuro de la PAC.

Agudo ha lamentado que, en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos, el PSOE haya protagonizado "espectáculos internos", dejando de lado incluso a sus propios alcaldes.

"Se esconden para tapar su falta de gestión, demostrando que les ha igual lo que pase en Castilla-La Mancha mientras están de vacaciones", ha afirmado.

La dirigente popular ha recordado que durante este mes su grupo ha registrado en las Cortes Regionales numerosas iniciativas y preguntas sobre temas de gran relevancia, como los incendios, las denuncias de bomberos o las demandas de los pueblos que, a su juicio, Page sigue incumpliendo tras once años de gobierno.

Petición de transparencia

Asimismo, ha informado de que el PP ha solicitado información sobre los beneficios que han reportado a Castilla-La Mancha las pruebas deportivas celebradas en la región.

Según Agudo, el Ejecutivo de Page "está acostumbrado a mentir con los datos" y ha advertido de que no van a consentir que se engañe a los vecinos "con ocurrencias dictadas desde cualquier tumbona a saber dónde".

Tiempo de cambios

La portavoz popular ha concluido su intervención asegurando que el PP-CLM está convencido de que en Castilla-La Mancha "va a venir un nuevo tiempo de cambio", liderado por Paco Núñez.

"No vamos a dejar de trabajar ni un segundo para defender las reivindicaciones de los vecinos de la región", ha señalado, reivindicando la fuerza del municipalismo popular como base para construir una alternativa "sólida y real" que sitúe las preocupaciones de los castellanomanchegos en el centro de la acción política.