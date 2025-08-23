Cortada la carretera N-420 en Brazatortas por un incendio forestal que también ha afectado al AVE Madrid-Andalucía

Los efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) del Gobierno de Castilla-La Mancha han informado que la carretera N-420 ha sido cortada a la altura de Brazatortas (Ciudad Real) a consecuencia de un incendio que se encuentra en nivel 1 de emergencia. Por este motivo, también ha sido cortada la circulación de los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía alrededor de media hora.

Esta situación también ha sido declarada durante cerca de una hora en otro fuego detectado en Las Ventas de Retamosa (Toledo) y que también ha obligado a desviar el tráfico de la TO-1836. En este caso, la vía ya ha sido abierta.

Los responsables del operativo de Brazatortas han escalado el nivel de emergencia por la afección que las llamas y el humo puedan tener en bienes de naturaleza no forestal además de proceder al corte de la vía.

✅️ Tras la actuación de bomberos y medios de extinción, que dan por controlado el incendio, se restablece la circulación. https://t.co/WLo89ORL3j — INFOAdif (@InfoAdif) August 23, 2025

Según refleja el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las llamas han sido detectadas a las 16:46 horas por un vigilante fijo.

En estos momentos, en las labores de extinción participan tres medios aéreos, ocho terrestres y un contingente compuesto por 55 personas.

🔥 ACTIVO #IFBrazatortas en #CiudadReal, en Situación Operativa Nivel 1⃣ por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de carretera N-420. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:



🚁 3 medios aéreos

🚚 8 medios terrestres

👥 58 efectivos #BBFF #AAMM



Contra los #IIFF… pic.twitter.com/oPWAvEDSvc — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 23, 2025

Las Ventas de Retamosa

En cuanto al incendio de Las Ventas de Retamosa, en situación de emergencia 0, ha sido detectado por un particular que ha dado la voz de alarma a las 15:27 horas.

En las labores de extinción del fuego, en la zona conocida como Las Damianas, ya se han retirado los medios aéreos y a estas horas trabajan cuatro medios terrestres y 16 personas.