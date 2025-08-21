Un experto desvela las claves para cambiar de trabajo tras el verano: "Tenemos que potenciar nuestras mejores armas"

Las vacaciones de verano suelen ser el mejor momento para salir de la vorágine del día a día y plantearnos si estamos satisfechos en nuestro entorno laboral o es el momento de buscar nuevos retos.

Si eres de los que te inclinas por explorar nuevos horizontes, el experto en gestión de talento y competencias de comunicación de la Fundación Economía y Salud, Julio García Gómez, asegura que ahora es el momento de preparar un cambio para que cristalice en septiembre u octubre.

García destaca “la importancia de diseñar una estrategia de búsqueda laboral para cambiar de trabajo y conseguir un ascenso profesional: estudiar a fondo puntos fuertes y débiles, definir las empresas a las que dirigirse y utilizar las mejores armas de comunicación interpersonal para conseguir el puesto”.

Julio García Gómez, experto en comunicación y gestión de talento de la Fundación Economía y Salud y Fundación Casaverde.

Entre los aspectos a la hora de buscar un trabajo, pone en valor la importancia de tener un buen networking, "una red de conexión y contactos que permita tener acceso a los profesionales, ejecutivos o altos ejecutivos que tienen capacidad de decisión para que integremos su plantilla con un puesto más avanzado o con mayor recorrido del que ocupamos actualmente en otra organización".

Guía para el cambio

El experto aboga porque los profesionales que se encuentren en esa circunstancia de querer dejar un trabajo y encontrar otro que satisfaga mejor sus necesidades de crecimiento, han de tener en cuenta estos cinco pasos estratégicos:

Plan de futuro: establecer qué objetivos busca el profesional en un nuevo trabajo. Debe estudiar cuáles son sus metas a corto y medio plazo y qué formación requiere en su nuevo plan de carrera. Tiene que plantearse además en qué banda salarial quiere moverse y en qué plazos quiere conseguir esa mejora económica.

¿Qué empresas tocar? Es necesario que el empleado haga un estudio pormenorizado de las empresas del sector que podrían requerir sus servicios: ubicación fuera y dentro del territorio nacional, número de trabajadores, perfil del staff directivo y cómo trabajan la comunicación interna y externa en la organización.

¿Con quién se debe contactar? Es el momento de desplegar las redes de contactos profesionales que estén a nuestro alcance. Debemos estudiar a qué cargos directivos conocemos para que nos ayuden. Hay que acudir a eventos del sector que nos proporcionen contactos de interés, presentaciones y desayunos de trabajo a los que podamos asistir como invitados.

Estrategia de búsqueda. Si tenemos las empresas, conocemos a las personas que están al frente, es el momento de hacer un Plan de Acción de Cambio (PAC) definiendo a quién se envía el CV, con qué premisas se busca un cambio laboral, qué atributos y cualidades aporta el candidato y en qué plazo los podrá cumplir.

El mejor candidato para el puesto idóneo. Tras la elección del perfil, está la entrevista de trabajo donde se deben mostrar las mejores habilidades de comunicación para venderse bien: tono de voz convincente, ser conciso y concreto en las respuestas y proyectar una imagen positiva en el interlocutor. Aquí es donde nos jugamos ser “el mejor candidato para el puesto idóneo”, agrega Álvarez. Y donde el cambio nos podrá beneficiar para escalar puestos.