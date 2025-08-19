Paco Núñez critica la "nula inversión" de la Junta en Fuensalida y exige un nuevo instituto

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este martes al Gobierno regional la construcción de un nuevo centro de educación secundaria en Fuensalida (Toledo).

Durante su visita al municipio ha estado acompañado por el alcalde, José Jaime Alonso, y ha asegurado que "el actual instituto está absolutamente desbordado, con aulas prefabricadas y un número de alumnos muy por encima de la capacidad que tiene el centro".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento "ya ha adquirido los terrenos y están listos para cederlos a la Junta".

"No se puede mirar para otro lado cuando hay alumnos que tienen que estar en una clase prefabricada. No se puede mirar para otro lado cuando hay un alcalde que te está haciendo ver que tiene necesidades en su ciudad y que no son atendidas por el gobierno de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Núñez, también ha señalado que en los últimos presupuestos, Fuensalida "apareció con una inversión de cero euros". Por ello ha reclamado que cambie en 2026 y aparezca "una partida importante para el instituto".

"El Gobierno socialista de Page da la espalda a los alcaldes porque no cree en el municipalismo y en apoyar a los alcaldes como se merecen", ha afirmado, a la vez que ha adelantado que los de 2026 serán los "últimos presupuestos completos de este Ejecutivo, ya que los del año 27 se van a ejecutar de manera partida con el PP en el Gobierno".

Más reivindicaciones

Junto a la inversión del instituto, el alcalde de Fuensalida ha reclamado "la construcción de nuevas zonas verdes y la demandada circunvalación".

También que la Junta dé una respuesta a las "necesidades en las instalaciones deportivas y culturales que no disponen y que son una demanda social importante".