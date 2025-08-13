Los precios suben al 2,4% en julio en Castilla-La Mancha, impulsados por el encarecimiento de la vivienda

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Castilla-La Mancha se situó en julio en el 2,4% interanual, tres décimas por encima de la tasa registrada el mes anterior, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte estuvo liderado por el encarecimiento de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos precios subieron un 6,7% respecto a julio de 2024.

Con este dato, la inflación regional encadena dos meses consecutivos al alza. En términos mensuales, los precios bajaron un 0,3% en la comunidad, mientras que en lo que va de año acumulan una subida del 1,6%.

Además de la vivienda, destacan incrementos en bebidas alcohólicas y tabaco (+4,8%), restaurantes y hoteles (+4%) y otros bienes y servicios (+3,3%). Por el contrario, se registraron descensos en vestido y calzado (-0,8%) y transporte (-0,4%), únicas categorías con tasas negativas en la comparativa interanual.

Subidas y bajadas

En el conjunto de España, el IPC ha repuntado en julio hasta el 2,7% interanual, cuatro décimas más que en junio, impulsado por el encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, ha subido una décima, hasta el 2,3%, situándose cuatro décimas por debajo del índice general.

El grupo vivienda a nivel nacional ha incrementado su tasa anual en 2,5 puntos, hasta el 6,7%, mientras que el transporte ha subido un punto, hasta el 0,2%, debido al mayor coste de carburantes y lubricantes.

Comunidades

Las mayores tasas de IPC se han registrado en Baleares (3,5%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%), mientras que las más bajas correspondieron a Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja (2,3%).

El Ministerio de Economía ha subrayado que la evolución de la inflación es "compatible con un fuerte dinamismo de la economía española", que continúa liderando el crecimiento entre las principales economías europeas.