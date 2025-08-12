Crece la inquietud entre los ganaderos de Ciudad Real: detectan nuevos brotes de lengua azul

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado este martes de que se han detectado nuevos focos de lengua azul con los serotipo 3 y 8 en varias provincias del país, entre ellas Ciudad Real, desde la última actualización realizada el pasado 31 de julio.

Los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad vírica aguda en Toledo y Ciudad Real durante la presente temporada de actividad vectorial 2025-2026.

Una noticia que llega después de que la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Castilla-La Mancha denunciase ayer la "preocupante expansión de la lengua azul" en las provincias de Toledo y Ciudad Real y solicitara una reunión urgente a la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

Desde el ministerio aseguran que las autoridades veterinarias han reforzado las medidas de prevención y vigilancia y han recordado la importancia de la vacunación como estrategia preventiva.

"No hay ayudas, ni soluciones reales"

El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha denunciado la gestión "deficiente" de Page al respecto. "Han abandonado a su suerte a los ganaderos, no hay ayudas ni soluciones reales ni les han garantizado vacunas que deberían haberse administrado con urgencia", ha lamentado.

Por último, Lucas-Torres ha subrayado que "ni siquiera han sido capaces de escuchar al sector y atender sus reclamaciones", ha concluido.