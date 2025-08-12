CCOO denuncia que los bomberos forestales de Castilla-La Mancha comen "bocadillos congelados"

En plena ola de incendios donde Castilla-La Mancha ha sido testigo de focos activos en la provincia de Guadalajara, Albacete y actualmente en Toledo, la Sección sindical de CCOO en GEACAM ha expresado su malestar por las precarias condiciones en las que trabajan los bomberos forestales.

Dentro de esta campaña de incendios, la situación es crítica: algunas unidades no alcanzan la dotación mínima para ser operativas. Esto ha obligado a recurrir a bomberos que deberían estar en su turno libre para completar las cuadrillas.

Un caso especialmente grave es el de la nodriza que intervino en el incendio de Huerce (Guadalajara), que operó con un solo bombero forestal conductor. Este profesional tuvo que encargarse simultáneamente del manejo del teléfono, emisoras, camión y carga del agua. Una situación que pone en riesgo la eficiencia y seguridad de la intervención.

La precariedad laboral es una de las causas principales. Los contratos temporales para la campaña duran un máximo de 90 días y ofrecen salarios cercanos al mínimo interprofesional, con disponibilidad total requerida durante todo ese tiempo.

Esta situación dificulta la retención de personal y ha obligado en varios ocasiones a GEACAM a recurrir al SEPE para cubrir vacantes.

Escasez

Además, la Sección sindical denuncia una grave falta de medios y una mala planificación. En los incendios de Huerce (Guadalajara), Salobre (Albacete) y Navalmoralejo (Toledo), se han registrado deficiencias en los avituallamientos.

En jornadas enteras, algunas unidades no recibieron ni un bocadillo y tuvieron que esperar hasta el relevo para poder comer. Cuando se entregaron alimentos, muchos llegaron congelados.

Otro problema destacado es la insuficiencia de Equipos de Protección Individual (EPI). Algunos bomberos sólo cuentan con un EPI, lo que les obliga a reutilizarlo sin lavado entre jornadas, aumentando riesgos para su salud.

Petición urgente

Ante esta situación, la Sección sindical de CCOO, con representantes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, exige a la Consejería de Desarrollo Sostenible que tome medidas urgentes para mejorar las condiciones de trabajo, garantizando la seguridad y salud de los bomberos forestales.

Estos profesionales luchan cada día para proteger los montes y a los habitantes de las zonas rurales de la región, y merecen un respaldo y unas condiciones dignas para llevar a cabo su labor.