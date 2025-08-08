Nuevos descuentos para los usuarios de autobús en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre

Viajar en los autobuses interurbanos de Castilla-La Mancha seguirá teniendo descuento hasta al menos el 31 de diciembre de 2025. Así se ha hecho oficial este viernes, cuando la Consejería de Fomento ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la orden que regula las nuevas bonificaciones.

De esta forma, se mantiene la gratuidad de los billetes para los menores de hasta 14 años. En el caso de los abonos y títulos multiviaje, se contemplan rebajas del 50 % para jóvenes y del 40 % para el resto de usuarios.

La medida se enmarca en el sistema de ayudas directas impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cofinanciado por las comunidades autónomas y administraciones locales.

Nació en 2022 como parte del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Su objetivo es fomentar el uso del transporte público colectivo en la región y aliviar el gasto de los usuarios habituales.

Las empresas concesionarias recibirán compensaciones económicas por la parte del billete no abonada por los viajeros.

Cofinanciación

En junio, el Ministerio anunció que seguiría financiando hasta final de año la gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50 % en los abonos jóvenes, dejando en manos de cada administración la definición de la franja de edad.

También estableció que, para el resto de títulos —excepto turísticos, sencillos y de ida y vuelta—, debía aplicarse un descuento mínimo del 40 %, cofinanciado en al menos un 20 % por la administración beneficiaria.

En este caso, el Gobierno de España ha reducido su aportación, que era del 30 % hasta el momento, y lo ha dejado en el 20 %. En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha decidido sumar otro 20 % con fondos propios, alcanzando así el 40 % de rebaja mínima.

Ayudas compatibles

La orden publicada este viernes en el DOCM precisa que estos descuentos serán compatibles con otras ayudas ya existentes, como las dirigidas a familias numerosas, mayores de 65 años, personas con discapacidad o jóvenes de entre 14 y 29 años. En estos casos, la rebaja se aplicará sobre el importe ya reducido.

Las empresas de transporte están obligadas a informar claramente a los usuarios de que estas bonificaciones están financiadas por el Gobierno de España y la Junta de Comunidades, tanto en puntos de venta como en canales digitales.

Para ello, incluirán el logotipo y la leyenda oficial "Título de transporte financiado por el Gobierno de España. Más y mejor transporte público".