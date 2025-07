Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, estalla tras el enésimo caos en los trenes: "Peor no se puede hacer"

Los ayuntamientos de Toledo y Ciudad Real han alzado la voz este martes tras el enésimo caos ferroviario de los últimos meses, en esta ocasión generado por la avería de una catenaria en la provincia toledana. Una situación que ha interrumpido la circulación de trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid con el sur de España durante más de 14 horas y ha afectado a miles de viajeros.

Desde Toledo, el alcalde Carlos Velázquez ha mostrado su indignación ante la falta de información y alternativas para los usuarios. "No entendemos cómo se puede estar repitiendo de manera tan continua y sobre todo no entendemos cómo con todas las veces que ha ocurrido todavía no existe un plan de contingencia", ha afirmado en declaraciones a los medios durante un acto en la ciudad.

Velázquez ha criticado con dureza tanto a Renfe como a Adif por no haber comunicado a los viajeros la suspensión del servicio desde primera hora. "Nadie asume ningún tipo de responsabilidad con el perjuicio que están causando a tantísimas personas", ha denunciado.

El regidor toledano también ha advertido que "no ha habido autobuses suficientes para que la gente esta mañana pudiera trasladarse" y ha sentenciado sobre la gestión del Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente: "No sabemos qué más puede pasar, pero peor no se puede hacer".

Además, Velázquez ha vuelto a reclamar la gratuidad del peaje de la AP-41 como vía alternativa a los fallos del servicio ferroviario. "Ya no se le puede pedir más comprensión a los usuarios porque han agotado el vaso de su paciencia", ha dicho, añadiendo que "es verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo con ese servicio tan importante".

Ciudad Real

En Ciudad Real, el Ayuntamiento ha calificado la situación de "insostenible" y ha anunciado que solicitará de forma urgente nuevas reuniones con Renfe y Adif. El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha señalado que "una vez más el caos y el desastre han vuelto a afectar a los vecinos de Ciudad Real y a los usuarios de los trenes de media distancia y AVE con Madrid".

Arroyo ha indicado que el alcalde reclamará estas reuniones "para trasladarles el malestar y poner encima de la mesa las soluciones necesarias para que esto de una vez tenga arreglo".

Entre las medidas anunciadas por el Consistorio ciudadrealeño se incluye la exigencia de explicaciones claras, compensaciones por los perjuicios sufridos y la convocatoria a la Asociación de Usuarios del AVANT para recoger sus demandas.

"Nos pondremos en contacto con la Asociación de Usuarios de Avant de Ciudad Real, nos trasladen sus quejas y sus demandas, y ser escuchados. Exigimos una solución ya, no es de recibo, no nos merecemos estos servicios", ha insistido Arroyo.

"El Ayuntamiento tiene que exigir responsabilidades y buscar soluciones", ha subrayado el portavoz municipal, quien ha cargado contra "la descoordinación inadmisible entre Renfe y ADIF" y "la falta de respuestas por parte del Ministerio".