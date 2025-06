El PP de Castilla-La Mancha llama "cobarde" a Page por no hacer "absolutamente nada" contra Sánchez

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha cargado duramente contra Emiliano García-Page después de afirmar durante una entrevista en la Cadena COPE que no ve una "salida digna" para Pedro Sánchez.

"Sí hay salida, pero Emiliano García-Page tiene la puerta cerrada con llave", ha replicado Hernández en una rueda de prensa en Toledo, donde ha afirmado que el presidente regional "tiene ocho llaves para abrir la puerta y darle salida inmediata a Pedro Sánchez".

En referencia a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso, la portavoz popular ha sostenido que Page "tendrá que explicar por qué no quiere abrir esa puerta".

"Page no piensa hacer absolutamente nada", ha asegurado la portavoz popular. "Ha salido triste, compungido, en su particular teatro al que ya nos tiene acostumbrados. No sabemos si maquillado o no, no sabemos si había desayunado o no, pero lo que sí que sabemos es que ha salido como siempre, demostrando su cobardía y sin ninguna intención de hacer absolutamente nada", ha dicho sobre la entrevista radiofónica del presidente regional.

Y ha insistido: "Sus ocho diputados pueden abrir la puerta y Sánchez saldría inmediatamente". Pero Hernández ha lamentado que, para hacerlo, "hay que tener valentía y Page ha demostrado que no la tiene". "Se está convirtiendo en cómplice de Pedro Sánchez y en cómplice del sanchismo", ha rematado.

Petición de dimisión

"Si Page fuese coherente con sus palabras, hoy dimitirían automáticamente sus ocho diputados en el Congreso", ha continuado, no sin antes añadir: "Hoy el propio Page ha dicho que si fuera diputado hubiese dimitido ya. Y ellos no lo han hecho. Esperemos que a lo largo del día de hoy lo hagan".

"Y si no, lo que tendría que hacer hoy el propio Page es cesar inmediatamente a Sergio Gutiérrez, su secretario de organización y su número dos. Sergio Gutiérrez es a Emiliano García-Page lo que son Ábalos y Santos Cerdán a Pedro Sánchez. Exactamente lo mismo".

Velázquez: "Basta ya"

En la misma línea se ha expresado el presidente del PP en la provincia de Toledo y alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez. Ha instado a los diputados socialistas a decir "basta ya", porque, ha subrayado, "esto no puede seguir así".

"Me preocupan los diputados del Partido Socialista de Toledo, que son los que representan a los toledanos al final. Están siendo completamente responsables de lo que está sucediendo", ha dicho Velázquez.

Sergio García-Navas durante la rueda de prensa.

Por su parte, desde el PSOE castellanomanchego ha respondido el secretario regional de Formación, Sergio García-Navas, quien ha defendido el "tono duro" de Page con la dirección nacional del partido, al tiempo que ha exigido al PP que deje de "alentar al transfuguismo".

"No son los diputados de Page, son los diputados del PSOE y responden a una disciplina", ha recordado García-Navas. "Lo que está alentando es al transfuguismo. El sistema democrático, lógicamente, tiene unas reglas", ha añadido.

García-Navas ha coincidido en que el partido atraviesa una "crisis de credibilidad a nivel nacional que puede afectar al PSOE", pero ha puntualizado que "no afecta al PSOE a nivel regional, porque aquí hay coherencia, mientras que en la dirección nacional hay imprevisibilidad. Son dos modelos totalmente distintos".