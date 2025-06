El Gobierno de Page frenó el aeropuerto de carga que Koldo, según los audios de la UCO, intentó impulsar

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, denegó en 2020 a la empresa Europlataforma de Carga S.A. declarar como Proyecto de Singular Interés (PSI) la construcción de un aeropuerto internacional de carga en La Roda (Albacete).

Una infraestructura que nunca llegó a realizarse pese a que el presidente de la compañía, Antonio Vereda del Abril, trató de impulsar en las administraciones estatal y regional con el apoyo de Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así consta en parte de las grabaciones recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) durante la investigación sobre supuestas mordidas en obras públicas, según ha adelantado Europa Press.

"Ya estuve hablando con el consejero y le dije que por favor viniera y demás. Ahora estamos en el Senado", comenta Koldo en una conversación con Vereda. Este le pregunta "qué tal con Nacho", en referencia al consejero de Fomento del Ejecutivo castellanomanchego, Nacho Hernando.

"Yo le he dicho: a ver si podemos entendernos, a ver cómo se puede hacer esto, si es viable o no es viable, porque yo tengo que dar una respuesta, sea negativa o positiva. Si es que sí, os ponéis a trabajar con ellos y ya podéis decirme qué es lo que falta políticamente. Ellos no nos están pidiendo dinero", afirma Koldo en esa conversación.

Fomento niega contactos

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Fomento han negado tajantemente a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM cualquier contacto con Koldo García, al que acusan de mentir en las conversaciones recuperadas por la Guardia Civil.



En dichos audios, Koldo añade en otro momento: "Vamos a esperar a ver qué me dice el consejero. Necesito el visto bueno primero de la comunidad autónoma. Nosotros no podemos pisar la comunidad autónoma, eso es así".

Vereda, por su parte, asegura que tramitó la solicitud "directamente con Page", pero que este le derivó a un director general con el que mantuvo "dos reuniones", para después reenviarlo a otra consejería. "Le solicito la declaración de interés regional y me contestan con una cosa que no he preguntado”, afirma.

Frustrado por la falta de avances, el empresario llega a exclamar: "Entonces, qué coño, dalo de una vez. Mira, a mí en Castilla-La Mancha me conocen... Pepe Bono ganó las elecciones en 2006 por mí".

Hay que recordar que Bono fue presidente de Castilla-La Mancha hasta 2004, cuando fue designado ministro de Defensa. Cargo que ocupó hasta 2006, año en el que no concurrió a ningún proceso electoral.

Carencias

Aunque desde el Gobierno regional sí reconocen que los promotores del aeropuerto de carga de La Roda ejercieron una insistente presión para lograr el respaldo institucional que suponía la declaración como PSI, recuerdan que los informes técnicos concluyeron que el proyecto presentaba "carencias técnicas y jurídicas" que impedían su tramitación.

Según la documentación consultada por EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo del Ejecutivo castellanomanchego emitió en abril de 2020 un informe en el que determinaba que "no quedan debidamente justificadas técnica ni jurídicamente las determinaciones exigidas", especialmente en lo relativo al "relevante interés social o económico para el conjunto de la comunidad autónoma". Por tanto, se concluyó que no procedía la Declaración de Interés Regional solicitada.

Finalmente, una vez finalizado el plazo para subsanar las carencias señaladas, la misma Dirección General volvió a negar a Europlataforma de Carga S.A. el 8 de septiembre de 2020 la declaración del PSI y resolvió la finalización del procedimiento, descartándolo definitivamente.

Supuesta petición de dinero

Estas conversaciones se conocen después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera el pasado mes de marzo una denuncia de un extrabajador de la compañía promotora del aeropuerto de carga.

En ella, se acusa a Koldo García de haber solicitado una presunta mordida de 10 millones de euros en efectivo a cambio de desbloquear el proyecto desde el Gobierno central y declararlo infraestructura estratégica nacional.

Según el denunciante, Koldo prometía que el aeropuerto se aprobaría "con carácter estratégico nacional en el BOE" incluso sin el aval de Castilla-La Mancha, a condición de recibir ese pago.

En su declaración, deja claro que "el obstáculo primordial estuvo siempre en los intereses del presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, Sr. Emiliano García-Page Sánchez, el cual jamás concedió el permiso y autorización del proyecto con carácter regional".