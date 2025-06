Abengózar: "En Castilla-La Mancha, el PSOE gana elecciones por mayoría; somos una excepción de las buenas"

La iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía, una propuesta que Ana Isabel Abengózar (Alcázar de San Juan, 1977) defenderá en el Congreso de los Diputados, ha devuelto una imagen optimista sobre la vida política. Al menos, en el ámbito de la región. La diputada se afana en las bondades del texto, reivindica el peso de su federación dentro de un PSOE donde las mayorías absolutas escasean y asegura que todos los ciudadanos y las comarcas de la comunidad autónoma están atendidas por el Gobierno que encabeza Emiliano García-Page.

Pregunta. El PSOE presume de que el Estatuto de Autonomía se parece al partido.

Respuesta. Este Estatuto tiene mucho de ADN socialista, también mucho ADN del presidente Emiliano García-Page. Se parece en la voluntad de trabajar y dialogar con el PP, el principal partido de la oposición en la región. Es marca del presidente el tener clarísimo que este Estatuto tenía que tener una visión de futuro, pero centrado en las personas. Hemos trabajado título a título, pensando en las personas, para hacer un blindaje de los servicios públicos, se protejan los derechos de las personas y se tenga en cuenta a las minorías. Y lo hemos querido plasmar en el Estatuto. Son los objetivos del presidente y es muy del ADN socialista.

P. Insisten en que la reforma ha incluido a la sociedad civil. ¿Había una petición de carácter amplio?

R. Era una demanda ciudadana, sin lugar a dudas. Cualquiera que sea consciente y tenga sentido común sabe que se ha quedado obsoleto. El Estatuto que se aprobó en 1982 ha sido necesario y como dije el día del debate, nuestra columna vertebral: Castilla-La Mancha es lo que es gracias al Estatuto. Pero la región de entonces no es la de ahora.

Cuando fijaba la posición del grupo parlamentario socialista, quise ver la evolución de Castilla-La Mancha con la mía. Soy más vieja que el Estatuto, pero mi evolución y la de los de mi generación, también la de Paco Núñez, que es algo más joven que yo, pone de referencia que hemos crecido según ha crecido la región.

También tuvimos cuatro años de bajón, que ocurrieron entre 2011 y 2015. Aquel desarrollo que se había cogido, se vio frenado.

P. El colectivo LGTBI echa de menos una alusión expresa a su realidad en el texto. Parece un olvido inoportuno.

R. Me duele que puedan sentirse excluidos de un Estatuto que, de principio a fin, es inclusivo y utiliza un lenguaje inclusivo para todos los colectivos, no solamente en el lenguaje no sexista. Castilla-La Mancha es una región y una sociedad totalmente integradora e inclusiva, que no excluye a nadie. En ningún momento, ha sido la intención ni del Gobierno, ni del PP ni del PSOE, todo lo contrario.

Probablemente, por haber aludido a minorías se han podido sentir excluidos al no verse reflejados: por querer hacer referencia o mención especial a determinadas minorías. En cualquier caso, tiene solución en el trámite parlamentario.

En los artículos sobre derechos y deberes estamos integrados todos los castellanomanchegos. Aunque no hayan sido especificados, están contemplados como lo está cualquier minoría o cualquier colectivo que pueda sentirse minoría en Castilla-La Mancha.

Muchos colectivos han querido, motu proprio, ponerse en contacto con los distintos partidos. Ha habido colectivos que se han reunido con el grupo parlamentario socialista porque antes se habían reunido con el grupo parlamentario popular; y al revés. Los dos partidos siempre dijimos que solo introduciríamos de manera conjunta lo que los colectivos nos aportaran.

Abengózar defiende el carácter consensuado de la iniciativa de reforma del Estatuto. Javier Longobardo

Desde el PSOE enviamos cartas a los colectivos para hacerles partícipes del periodo de enmiendas abierto; por tanto, podían ver el borrador del Estatuto y hacer las aportaciones que consideraran. Ha habido colectivos que sí se han puesto en contacto con nosotros, pero en este caso no.

Aún disponemos de un periodo para poder reflejar el sentir del colectivo nombrándolos. Y lo haremos, pero lo cierto es que el Estatuto les contempla. Por eso digo que me duele: porque el Estatuto más protector y que más ha tenido en cuenta todas las minorías hace que este colectivo se sienta desplazado sin que en ningún momento fuera el objetivo de nadie.

P. Page carga con frecuencia contra la actitud de Junts. ¿Prevén que los independentistas catalanes traten de colar alguna enmienda sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha y obligar a los grupos que sostienen al Gobierno a sumarse a ella?

R. Espero que, en el trámite parlamentario del Congreso, los dos partidos que hemos estado de acuerdo en el texto del Estatuto, con la misma altura de miras, mantengan ese apoyo en el Congreso. Obviamente, con esos dos apoyos mayoritarios el Estatuto cambiará en poca cosa. Queremos que el Estatuto no cambie de sentido, que mantenga el mismo espíritu que le hemos dado.

Confío en que en Junts sepan ver que este Estatuto tiene la mayoría de las Cortes regionales. Nos gustaría que eso también se respete, que tengan altura de miras y sepan que este Estatuto es de los castellanomanchegos con todas sus diversidades ideológicas y sociales. Espero que no nos encontremos con ninguna sorpresa.

P. Nadie del PSOE nacional ha respaldado el texto en público. Génova sí lo hizo, pero Ferraz ha callado.

R. No creo que sea por nada especial, probablemente porque la vorágine nacional los lleva a estar pendientes de otros muchos asuntos. Somos la mayor federación regional del PSOE, estamos para ganar elecciones y somos los que más mayorías absolutas han tenido. Y ahora mismo, somos una excepción de las buenas.

Somos referencia para nuestro partido: en muchas ocasiones, se miran en Castilla-La Mancha para poner en marcha cosas que saben que aquí funcionan y que lo hacen porque tenemos al frente a un presidente que gana con mayorías absolutas.

P. ¿Qué les dicen sus ocho compañeros castellanomanchegos del grupo socialista en el Congreso? La oposición les invoca con frecuencia.

R. También nosotros lo hacemos cuando pedimos a los diputados del PP que apoyen el agua, que sean capaces de alzar la voz y, si es necesario, de disentir de lo que hace su partido a nivel nacional.

Viven la legislatura con intensidad. Y entiendo que, muchas veces, tienen la presión de ser de una región con mucha voz y con un presidente que no se calla a la hora de defender los intereses de Castilla-La Mancha. Seguramente, a nuestros diputados les haya supuesto más de una tensión. Pero lo cierto es que cuando el PSOE nacional analiza las cosas con tranquilidad, lo que ve es a ciudadanos defendiendo su región. Y es lo que hacemos en Castilla-La Mancha, por encima de las siglas.

P. ¿Temen un superdomingo electoral en mayo de 2027?

R. Aunque no se hayan entendido sus declaraciones, es lo que el presidente Page quiere evitar cuando habla de que el partido a nivel nacional debería empezar a ver esto. No se trata de evitar ese superdomingo, sino de que esa fecha pueda opacar la gestión que hacemos en ayuntamientos y en comunidades autónomas.

Un superdomingo electoral puede arrastrar ese nivel de crispación nacional a nuestros municipios. Y no es justo. Además, la realidad que se vive en el Congreso de los Diputados es su propia realidad, ni siquiera es la del Parlamento autonómico de Castilla-La Mancha.

Soy concejala en Alcázar de San Juan. Y en los ayuntamientos, más que en ninguna otra institución, velamos por el interés de nuestros pueblos, tanto los que están en la oposición como, por supuesto, los que estamos en el Gobierno.

P. ¿Contemplan la posibilidad de que el PP de Castilla-La Mancha cambie de líder?

R. Mi deseo es que no cambien de líder, pero tengo la sensación de que, desde el último desayuno en que estuvo en Madrid con su jefe Alberto Núñez Feijóo, se ha sentido muy respaldado, aunque no tuviera valor para posicionarse contra los trasvases. A partir de ese momento, en sus intervenciones y en las de su portavoz en las Cortes [Carolina Agudo], introducen cada vez más la idea de que cada vez está más cerca el cambio, algo que no hacían antes.

El pasado jueves se grabó su típico vídeo de cinco minutos en el que, sin ninguna cuestión de fondo, se ve a sí mismo como presidente de Castilla-La Mancha. Creo que es porque ve claro el respaldo de Génova. Mi deseo es que no lo cambien, que Paco Núñez sea el líder de los populares en esta región.

P. El PP apuesta por mantener los 33 diputados más allá de 2028.

R. Todo viene después de un tirón de orejas a nivel nacional. Por eso nosotros decíamos que, para negociar el Estatuto, había que tener autonomía. Hemos negociado un Estatuto pensando que quien teníamos enfrente gozaba de autonomía para hablar de lo que quisiéramos.

El PP de Castilla-La Mancha propuso que la horquilla se abriera hasta 59 diputados. Así lo reflejamos y fuimos firmando, poco a poco, documentos en los que nos íbamos comprometiendo y cerrando cosas. Y con esa propuesta del PP, cuando teníamos el Estatuto muy avanzado, le pegaron un tirón de orejas a Núñez que respondía a una estrategia política nacional, pero no a los intereses de Castilla-La Mancha.

La diputada socialista es también edil en Alcázar de San Juan. Javier Longobardo

En ese momento, se descuelgan con esa enmienda que presentan solos. Han jugado a decirle a su electorado y también a esa parte que se les ha ido a la extrema derecha que no están aquí para ampliar la horquilla.

Tenemos que recordar que somos 33 porque un día el PP, de manera unilateral, decidió pegar ese puñetazo en la mesa y hacer un recorte a la democracia parlamentaria de la comunidad autónoma. Y lo dejaron en 33 porque así le salían las cuentas a [María Dolores de] Cospedal. Ese es el criterio del PP. Es muy probable que conforme avancen los años y al hilo de las encuestas, vayan cambiando de opinión.

P. La financiación autonómica centró la intervención de Emiliano García-Page en la Conferencia de Presidentes. ¿Qué criterios tienen que incluirse en el modelo por llegar?

R. Lo hemos reflejado también en el Estatuto. Y, afortunadamente, todos lo tenemos claro ahora, también Paco Núñez. Castilla-La Mancha ha de tener una financiación que cubra realmente las necesidades de esta región, que atienda a la idiosincrasia de esta región, que no es la de la Comunidad de Madrid y tampoco la de Castilla y León, aunque sea muy parecida.

Necesitamos una financiación que cubra, realmente, el coste de lo que supone prestar servicios públicos en Castilla-La Mancha. Y es una lástima. Somos una región dispersa, con baja densidad de población y una población eminentemente rural. Y, aun así, hay que prestar servicios públicos.

Hubo un momento en el Paco Núñez defendía una financiación como la de Madrid, aunque nada tiene que ver esa realidad con la de Castilla-La Mancha. Ahora tiene claro que la financiación autonómica debe ser justa. Y cuando decimos justa es que cubra lo que cuesta prestar los servicios públicos en una región dispersa, amplia y envejecida. Y si la despoblación se ha detenido, afortunadamente, es porque hemos tenido altura de miras con una ley, cuyo padre es el vicepresidente primero [José Luis Martínez Guijarro], que es copiada y admirada por otras regiones.

P. ¿Se plantea el reducir el tramo autonómico del IRPF? ¿Eliminar el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

R. El jueves tuvimos un debate sobre la fiscalidad en Castilla-La Mancha. El PP presentó la resolución y la Proposición No de Ley para bonificar el 99 % de ese impuesto de Sucesiones y Donaciones. A veces, PP habla de eliminar; otras, de bonificar.

El consejero [de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina] me ha explicado que con esta propuesta del PP se obligaría a más de 65.000 personas que actualmente no pagan a hacerlo.

A nadie nos gusta pagar impuestos, eso lo tenemos clarísimo. Pero en Castilla-La Mancha tenemos una presión fiscal congelada desde que Page llegó al Gobierno de esta región. Y, por tanto, todas estas retahílas y argumentos que siempre esgrime el PP de que somos la freidora fiscal no son ciertas.

Somos conscientes de que, si queremos unos servicios públicos fuertes, una sanidad de calidad con la mejor tecnología o una educación de calidad con bajas ratios en las aulas, se tiene que pagar. Y el dinero no cae del cielo, sino que se paga con impuestos. Creo que sería hacernos trampas al solitario. ¿Estamos diciendo que queremos el doble de gasto en todo y recortar los ingresos a la mínima expresión? No se puede sustentar.

P. Faltan viviendas y los precios se han desbocado.

R. Obviamente, es un problema. Y no es de hoy, se arrastra y, probablemente, los gobiernos han tratado de atajar con el presupuesto. Pero hubo problemas que eran mucho más urgentes, como fortalecer una sanidad pública que se había ido a pique o unos servicios sociales que son la envidia de otras comunidades autónomas.

Tengamos en cuenta que los sucesivos gobiernos han tenido que atender eso primero. Ahora ha llegado el momento de la vivienda. Nuestro consejero de Fomento [Nacho Hernando], como joven que no es ajeno a la realidad, ha puesto a disposición su presupuesto y sus competencias, todo lo que ha estado en su mano, también ayudas al alquiler para los jóvenes o para la rehabilitación.

Abengózar, durante la entrevista. Javier Longobardo

No solucionan el problema, pero lo alivian. Al menos, hacemos más que en otras comunidades autónomas. Es hora de coger el toro por los cuernos. Para la ministra [de Vivienda, Isabel Rodríguez], supone su principal quebradero de cabeza. Durante una visita a Tomelloso el pasado año, estuvo en una empresa de casas modulares.

El Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha tienen claro que es el momento de atajar este problema. Hasta ahora, hemos ido poniendo parches, aunque hay comunidades autónomas que ni eso: han mirado para otro lado y es el momento de coger el toro por los cuernos. Siempre decimos que es un problema para la gente joven, pero ha sido un problema también de mi generación. Lo vamos arrastrando; además, se complica cada vez más.

P. En las comarcas de La Sagra y el Corredor del Henares, y precisamente por el crecimiento de la población, se echan en falta ciertas infraestructuras. Quizás hospitales en ambas comarcas y más aulas.

R. No somos ajenos a nada de lo que pasa en la región. Aquí, volveríamos a la horquilla de parlamentarios. La realidad de estos corredores pegados a Madrid no es la de otra parte de Castilla-La Mancha. Yo vivo en el corazón de La Mancha y no es nuestra realidad. Si el número de diputados en la Junta de Castilla-La Mancha fuera mayor, tendríamos mayor contacto con estas realidades, tendríamos diputados de todas las comarcas de la región.

Con eso, no quiero decir que estemos mirando para otro lado, ni mucho menos. Pero si la representación fuera mayor, tendríamos más sensibilidades, también del Corredor del Henares y de La Sagra. Habría más representación en las Cortes y debatiríamos más sobre las competencias autonómicas.

Queremos que en Castilla-La Mancha exista un acceso igualitario a las oportunidades que brindan los servicios públicos. No es algo utópico ni una realidad que soñamos, es algo que hacemos poco a poco. Hubo un momento en esta región en que no había ninguna comarca que estuviera desprotegida, discriminada y olvidada. Hubo una época en la que hubo comarcas que, por los recortes, se vieron muy perjudicadas. Ahora, no hay ninguna comarca que se sienta abandonada por el Gobierno regional.

¿Que serían necesarias más infraestructuras o mejores? Sí, pero también hay que ver qué es competencia nuestra. Hay comarcas que echan en falta más cuarteles de Guardia Civil, pero no es competencia nuestra, aunque Castilla-La Mancha lo haya elevado al Gobierno nacional. En infraestructuras sanitarias y de educación no hay ninguna comarca abandonada.

Es verdad que existen realidades completamente distintas. Tengo como compañera de escaño a quien ha sido alcaldesa de Camarena [Charo García Saco]. Su realidad, para mí, resultaba chocante, con viviendas o zonas residenciales de su pueblo ocupadas por madrileños que exigen ciertos servicios a un Ayuntamiento en el que no están empadronados, pero que su Ayuntamiento no puede prestar. En todo caso, no conozco a ningún alcalde o alcaldesa que no haya reivindicado al Gobierno regional lo que esté en su mano para que estos vecinos que no están empadronados tengan cubiertos los servicios que necesitan.

Y creo que esta es la realidad de Castilla-La Mancha ahora, pero no lo fue de 2011 a 2015.