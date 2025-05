Gutiérrez defiende que "no hay otra hoja de ruta en el PSOE que no pase por que Page sea el candidato" en 2027

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, afirma "no hay otra hoja de ruta en el PSOE que no pase por que Emiliano García-Page sea el candidato a las próximas elecciones" e incluso opina que "en Castilla-La Mancha no hay un presidente alternativo".

En una entrevista con la agencia Efe, Gutiérrez analiza los dos años que ya se han consumido de la actual Legislatura y los dos años que restan para los próximos comicios autonómicos, una cita con las urnas ante la cual en el PSOE "no se contempla otra opción" que no pase por que el actual presidente autonómico y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, opte a la reelección, en lo que ya sería su cuarta candidatura consecutiva.

"Emiliano García-Page es la gran figura política que tiene Castilla-La Mancha en nuestro territorio y también a nivel nacional", subraya Gutiérrez, que asevera que el presidente autonómico "se ha consolidado como una persona referente en la coherencia, en el sentido común y en la búsqueda de mayorías amplias".

Por ello, defiende que cuando una región "encuentra a un líder que da tantas garantías" y que la ciudadanía "se siente segura con él al frente", lo que tiene que intentar "es mantenerlo, como partido y como región".

A esa cita con las urnas de mayo de 2027, García-Page llegará tras doce años al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, tres Legislaturas que, a juicio de Gutiérrez, se han caracterizado por tres aspectos distintos.

Así, mientras que, según Gutiérrez, la Legislatura de 2015 a 2019 tuvo como objetivo "dar la vuelta a la realidad que dejó Cospedal", que había gobernado de 2011 a 2015, y la segunda, de 2019 a 2023, fue "de resistencia por la pandemia", esta tercera de 2023 a 2027 será la del "gran acelerador de la recuperación económica y social y de los servicios públicos de Castilla-La Mancha".

Referente nacional

"Queremos que, finalizada esta legislatura, Castilla-La Mancha sea la vanguardia, el gran referente de las políticas progresistas de nuestro país, además, en un momento donde en las demás comunidades autónomas el debate es cuánto se retrocede", expone el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, que desvela que precisamente en el último congreso del PSOE de Castilla-La Mancha celebrado en enero de 2025, en el que se revalidó a García-Page como secretario general, "el debate importante fue sobre el proyecto político", al tiempo que también sirvió para "reforzar el equipo".

Y señala que tras el congreso regional se han celebrado ya los cinco provinciales, en los cuales los cinco secretarios generales de las provincias se han mantenido al frente y con unas ejecutivas que han logrado respaldos en ocasiones unánimes.

"Son cinco secretarios provinciales que son una garantía interna y que al final son cinco referencias sociales en cada una de las provincias", valora Gutiérrez, que afirma que "son personas muy consolidadas, con mucho prestigio social y que conforman un equipo muy reconocido, muy reconocible" y que es "una extensión de lo que hoy es también Emiliano García-Page", al que ha definido como "una garantía de progreso y, al mismo tiempo, de defensa y enraizada en Castilla-La Mancha".

Situación del PSOE

De este modo, y a raíz de las filtraciones de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización, José Luis Ábalos, en los que se afeaban las críticas de García-Page, Gutiérrez defiende que el PSOE es "un partido democrático en el que ha habido posibilidad de discrepar y aportar".

Así, defiende que el PSOE de Castilla-La Mancha comparte "el 90 % de las políticas" que aplica la dirección nacional del partido en materia laboral, de derechos sociales y en política internacional, pero que mantiene "discrepancias en lo que respecta a los intereses específicos de Castilla-La Mancha" en el debate territorial con respecto a la financiación autonómica y otras cuestiones.

"Hay discrepancias que se respetan y se toleran en relación al debate nacional", asevera el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos que, por contra, asegura que le llama la atención que el PSOE sea "el único partido en Castilla-La Mancha con la dirección nacional de su partido por defender" la región, pues señala que no se ve en Vox ni en el PP regional.

Caso Ábalos

Gutiérrez también aborda la imputación de José Luis Ábalos por cuatro presuntos delitos, de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación, y afirma que le produce "un desgarro y una decepción en lo político y en lo personal", si bien reivindica que el partido "en las primeras evidencias, ha tomado todas las decisiones que puede tomar".

Así, recuerda que el PSOE decidió la suspensión inmediata de la militancia, le apartó del grupo parlamentario y pidió su dimisión como diputado en el Congreso.

"Hemos apoyado la investigación y hemos apoyado quitarle el aforamiento para ser investigado por el Tribunal Supremo", añade Gutiérrez que, por contra, asegura que esa forma de proceder no la vio en el PP cuando se investigó el caso Gürtel y que con el extesorero del PP Luis Bárcenas no tomaron "ninguna medida hasta que no estuvo con un pie en la cárcel".