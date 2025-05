Rosa Romero pide en el Senado investigar los 379 asesinatos de ETA que no tienen culpable: "Es más necesario que nunca"

La mayoría del PP en el Senado de España va a sacar adelante este martes una proposición no de ley en la que se exige que se investiguen los 379 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA que no se han resuelto o se prohíban los homenajes a sus miembros, entre otras cuestiones.

La persona designada por el partido para defenderla en la Cámara Alta ha sido Rosa Romero, senadora por la provincia de Ciudad Real, quien ha señalado que se trata de "una ley que es más necesaria que nunca" ante la existencia de "un Gobierno que lejos de apoyar a las víctimas, las revictimiza, las desprecia y las humilla".

Esta iniciativa está basada en el informe del 21 de abril de 2022 del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, en cuyo contenido se recogen 15 recomendaciones que los 'populares' emplazan a incluir en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo mediante una modificación.

Según apuntan fuentes del PP, esta nueva 'Ley Feijóo' también refuerza la defensa y el honor de las víctimas del terrorismo, prohibiendo expresamente cualquier tipo de homenaje y símbolo, que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas; y vierte en las administraciones públicas la responsabilidad del incumplimiento de esta obligación.

Romero ha apuntado que esta norma es un "deber ético" que protege "principios que no se negocian". “No se homenajea a un asesino. No se cambia el grado penitenciario sin arrepentimiento. No se silencia la verdad a las familias, aunque el crimen haya prescrito”, ha espetado.

Prohibición de homenajes

La senadora también ha explicado que esta ley dota a las Delegaciones del Gobierno de instrumentos legales para prohibir homenajes y actos de apoyo a terroristas, frente a la postura tomada por el Ejecutivo de Sánchez de “blanquear a Bildu", partido al que "no ha exigido ni una sola condena pública al terrorismo" y al que además "ha entregado Pamplona, ha acercado presos y ha permitido la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y el País Vasco".

La senadora castellano-manchega ha tachado de “indigno” y “humillación” que “quienes dieron las órdenes de matar, se sientan hoy en estos mismos escaños o son socios prioritarios de este Gobierno” y ha lamentado que mientras tanto Sánchez quiera construir "un relato sin víctimas ni culpables, en el que el dolor se negocia y la sangre se olvida".