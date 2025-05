Page: "Es incomprensible que Castilla-La Mancha tenga la mitad de regadío que las cuencas a las que trasvasa"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que es "incomprensible" que la comunidad tenga "la mitad de regadío" que otras cuencas a las que trasvasa el agua.

"Resulta incomprensible que una región que ve cómo sale agua a otras cuencas tenga la mitad de regadío que aquellas cuencas a las que mandamos el agua, teniendo un nivel de eficiencia en el regadío muy por encima de la media nacional. Lo que se riega, se riega aquí en mejores condiciones que en la mayoría de España", ha expresado durante su discurso en la gala de los Premios Gran Selección Campo y Alma 2025 celebrada en Mora (Toledo) este viernes.

Para el presidente, la región tiene que seguir creciendo en regadío porque es necesario para "mantener la producción agroalimentaria y el valor medioambiental" de la viña, el olivar, los almendros y toda la cantidad de plantas de la comunidad.

"Ese valor ambiental va a requerir siempre el recurso más importante que existe en el mundo: el agua. Por eso batallamos. A veces la moda lleva a que cada vez se riegue menos, pero tendrán que hacerlo los que riegan más, porque a nosotros todavía nos queda camino por recorrer", ha afirmado. No obstante, ha puntualizado que "a nadie le tiene que faltar el agua en España" para beber, el empleo o la economía.

Unidad en la defensa del agua

Al respecto, Page ha abogado por la "unidad" en la defensa del agua, que sea "sincera en los papeles, en el Parlamento y en Madrid". "La gente no es tonta y los castellanomanchegos tampoco. No vale decir aquí una cosa y la contraria en Madrid. No vale intentar pelear en Madrid lo que aquí se supone que nos lleva a estar de acuerdo", ha afirmado.

Por ello, ha abogado porque exista "coherencia" en la política y también "con la gente de la tierra". "Estamos para defender los intereses de Castilla-La Mancha. Entiendo que cada presidente defiende a los de su comunidad, pero es que esta es una obligación constitucional, no una opción o una posibilidad", ha sentenciado el líder autonómico.