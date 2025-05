Page pide al PSOE "pasar página" antes de las próximas elecciones y descarta suceder a Pedro Sánchez: "No doy la talla"

Emiliano García-Page vuelve a autodescartarse como posible sucesor de Pedro Sánchez, aunque en esta ocasión lo ha hecho con más rotundidad que nunca. Durante su participación este lunes como primer invitado de la nueva temporada de Viajando con Chester, el espacio de entrevistas de Risto Mejide en Cuatro, el presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado tajantemente que su postura crítica dentro del PSOE se deba a que esté preparando el terreno para tomar el mando del partido o a que tenga intención alguna de presentarse a unas elecciones generales.

"Te lo aseguro", ha respondido Page mirando a los ojos y dando un apretón de manos al comunicador, que ha sido muy insistente con la posibilidad de que el político toledano esté planeando su desembarco en la primera línea de la política nacional tras casi 10 años al frente de la Junta de Comunidades castellanomanchega, siendo actualmente el único líder regional socialista que gobierna con mayoría absoluta en su territorio.

Aunque el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que "en la vida puede pasar de todo", ha reconocido no creerse con la "capacidad" de asumir la Secretaria General del PSOE o de aspirar a habitar en la Moncloa. "Yo no valgo para eso" o "yo no doy la talla", han sido algunas de las expresiones que ha utilizado en Viajando con Chester, un espacio que fue grabado hace unas semanas en un lugar muy simbólico: la zona cero de Letur, el pueblo albaceteño en el que murieron seis personas y donde numerosas calles quedaron arrasadas a consecuencia de la riada provocada por la DANA de hace algo más de cinco meses.

De hecho, el famoso sillón en el que han conversado Risto y Page fue situado junto a varias casas semiderruidas por la fuerza de la lluvia, dejando planos televisivos de gran potencia visual. Aunque la emisión estaba prevista para el pasado 28 de abril, el apagón que hace una semana dejó a España sin electricidad durante varias horas provocó que el estreno se pospusiese, debido a que la cadena ofreció a sus espectadores un especial informativo sobre la crisis energética.

Durante la entrevista, el barón castellanomanchego ha reclamado a la actual dirección del PSOE y al Gobierno de Sánchez cambios profundos que pasan por "pasar página de los pactos con los independentistas", de los que ha alertado que "desnaturalizan" la identidad del partido, y por dejar claro a Sumar "quién dirige" la coalición de Gobierno, "desprendiéndonos de los populismos o, al menos, impidiendo que gobiernen" ya que "nos sale por un ojo de la cara".

Cambio de principios

"El problema es que algunos se están confundiendo y piensan que pueden hacer lo que quieran porque les ha votado la gente. No, perdona. Tenemos un equilibrio de poderes, una democracia vertebrada, organizada, que no es populista ni asamblearia. Los jueces tienen que cumplir su papel, el Gobierno el suyo y el Parlamento el suyo", ha añadido Page sin citar explícitamente a Pedro Sánchez, al que ha avisado de que puede cambiar de opinión "no sé es cuántas veces a la semana, pero no de principios ni de ideas".

En ese sentido, Page ha afirmado que "hay momentos en los que lo más progresista es ser conservador" y se ha reconocido como un "socialdemócrata clásico, sin complejos", que "no diría nada si las cosas se hicieron conforme a lo que es el abecedario del PSOE". "No todo lo que hace un socialista es socialista y yo hay cosas que, desde mi óptica socialista, no entiendo. Por ejemplo, pactar con la extrema derecha de Puigdemont", ha continuado.

“Por primera vez desde que soy militante, veo que se están poniendo en cuestión elementos centrales, los cimientos del partido. Por ejemplo, la concepción de España. Hay algunos que ni siquiera la tienen en la cabeza", ha lamentado.

En "minoría formal"

Aunque el presidente castellanomanchego ha considerado que se encuentra en "minoría formal" dentro del actual PSOE y que sus postulados generan "animadversión en mucha militancia", ha asegurado que hay "muchísima gente en España y en el partido que no quiere que perdamos el Gobierno, pero que también tiene claro que no podemos mantenerlo a cualquier precio".

Una paradoja que ha achacado al "populismo orgánico" que se instaló en las organizaciones políticas a partir de la crisis del 2007 y que, en buena medida, ha llevado a Pedro Sánchez a ser el "secretario general al que menos se le tose dentro del PSOE". Pese a todo, Page ha reconocido la legitimidad de Sánchez como líder socialista y presidente del Gobierno, pero le ha advertido de que "si un partido deja de ser autocrítico, es cuando empieza a surgir la crítica desde fuera".

"Si mañana hubiera elecciones, ¿alguien está pensando en ir diciendo que sigan las cosas como están?", se ha preguntado Page en una nueva llamada a cambiar la estrategia del PSOE para optar a mayorías que no hagan depender de pactos con los independentistas y con los populistas.

Aunque no ha descartado que el Ejecutivo siga prorrogando los presupuestos hasta 2027 ante su imposibilidad de articular mayorías parlamentarias, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha insistido en que la legislatura ya es "un laberinto sin salida" que "no puede acabar de otra forma que no sea con unas elecciones". Unos futuribles comicios a los que, según le ha confirmado a Risto, no se presentará.