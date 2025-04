Diego Garijo, vendedor del año de la ONCE en Castilla-La Mancha: "Salgo a trabajar con ilusión desde el primer día"

Entrega del galardón a Diego Garijo. Foto: ONCE.

El vendedor Diego Garijo ha sido seleccionado como el 'Vendedor del Año' en la ONCE durante 2024 en el ámbito de Castilla-La Mancha. Se trata de un galardón que reconoce el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, seguras y responsables, "en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social".

Garijo ha recogido el reconocimiento en una gala celebrada en la Delegación de la ONCE de Castilla-La Mancha en Toledo, en la que ha sido elegido entre ocho finalistas. "Estoy muy emocionado. No me lo esperaba, es un reconocimiento que se lo podría haber llevado cualquier compañero", ha asegurado.

Al evento han acudido el vicepresidente del Grupo Social ONCE, José Luis Pinto; el delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández; el presidente del Consejo Territorial, José Martínez; el jefe de juego de Castilla-La Mancha, Jaime Becerra; y la gerente comercial, María del Carmen Hidalgo.

"La ONCE me dio vida"

Diego tiene una discapacidad y comenzó como 'Centinela de la Ilusión' en 2018. Actualmente, ejerce la venta del cupón en el barrio de la Ciudad de la Justicia de Albacete. Antes, trabajó de comercial en diferentes empresas de droguería, ferretería y hostelería. "La ONCE me dio la oportunidad en el momento que más lo necesitaba. Por esa época yo llevaba una mala racha en lo laboral y me abrió el mundo", ha reconocido emocionado.

Además, ha reconocido que la ONCE le ha dado vida, también a su familia. "Desde el primer día salgo a trabajar con muchísima ilusión. En mis 42 años laborales, es donde mejor me he sentido", ha afirmado.

Todos los profesionales reconocidos como mejores vendedores del año en sus respectivas regiones tendrán la oportunidad el próximo mes de junio de disfrutar de un fin de semana de convivencia en Madrid compartiendo experiencias. Además, acudirán a una gala general de reconocimiento a su trabajo junto al resto de mejores vendedores de todas las comunidades autónomas y los máximos responsables del Grupo Social ONCE.