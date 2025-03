El PSOE mete más presión al PP para desbloquear "en 15 días" el Estatuto de Castilla-La Mancha "o entenderemos que no quiere"

El PSOE de Castilla-La Mancha intensifica la presión sobre el presidente regional del PP, Paco Núñez, para desbloquear el nuevo Estatuto de Autonomía y retomar las conversaciones entre ambos partidos paralizadas desde el pasado mes de octubre. Los socialistas han dado al líder popular un margen de 15 días para reanudar la tramitación o "entenderemos que no quiere negociar".

Así lo ha dicho este viernes el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, quien considera que el PP "ya no tiene excusas" para mantener el bloqueo actual si realmente quiere que el nuevo Estatuto de apruebe y salga adelante.

Gutiérrez ha recordado en rueda de prensa que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado recientemente que Paco Núñez "tiene las manos libres" para negociar el Estatuto de Autonomía, sin imposiciones de Génova, por lo que ha confiado en que en las dos próximas semanas pueda desbloquearse, informa Efe.

A la espera del sí

"Sólo esperamos el sí definitivo" del PP para poder llevar el Estatuto de Autonomía a las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que el Partido Popular se ha comprometido con el PSOE a dar una respuesta a la última propuesta de los socialistas antes de Semana Santa, ha asegurado Gutiérrez.

Por lo tanto, "si Bendodo no mintió" lo lógico sería, según el número dos del PSOE regional, que hubiera un acuerdo inmediato para desbloquear el Estatuto de Autonomía, porque está pactado en un 99 por ciento por el PSOE y el PP desde el pasado julio y solo había discrepancias en cuanto a la horquilla de diputados regionales, que según los socialistas se ha solventado con la propuesta que han hecho a los populares".

Gutiérrez ha explicado que el problema era no aumentar la horquilla parlamentaria y que no diera tiempo a negociar una nueva ley electoral, ante lo que el PSOE ha propuesto introducir una disposición adicional en el Estatuto de Autonomía para que el aumento de diputados se traslade a las elecciones de 2027.

Seis años

Es decir, que habría un plazo de casi seis años para pactar una nueva ley electoral, ha apuntado el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego, quien entiende que "es tiempo suficiente para salir de las premuras políticas, de los contextos de ciclo electoral" para negociar un Estatuto de Autonomía de forma consensuada, a lo que se han comprometido los socialistas.

Sin embargo, a pesar de que sólo habría que cambiar "un párrafo" de lo pactado inicialmente por los dos partidos el PP sigue sin responder, ha lamentado Gutiérrez, que ha reiterado: "Les dimos de plazo hasta Semana Santa pero el tiempo pasa, queda muy poco y necesitamos saber su opinión sobra la propuesta".

En este sentido, Gutiérrez ha dicho: "Emplazamos al PP a que en los próximos 15 días conteste a la propuesta del PSOE para desbloquear el Estatuto de Autonomía".

No hay excusas

Y el dirigente socialista ha añadido: "No entendemos que sucede en la casa de Paco Núñez, qué le impide empezar a negociar", porque no se entiende que tarde tanto en dar una respuesta, y si necesitaría para hacerlo "preguntar a las Naciones Unidas o convocar una conferencia internacional", ha ironizado.

Es tiempo "de que den una propuesta definitiva", porque si no lo hacen en 15 días el PSOE entenderá que el Partido Popular no tiene intención de negociar el Estatuto de Autonomía y no tendría que buscar más excusas para no hacerlo.

Si antes de esa fecha ambos partidos no han recuperado el entendimiento, los socialistas desecharían aprobar la reforma estatutaria ya que, pese a su mayoría absoluta en las Cortes, en ningún caso lo harían en solitario, tal como se ha comprometido Sergio Gutiérrez en varias ocasiones.