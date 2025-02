El PP valora denunciar el nuevo canon del agua de Castilla-La Mancha que sólo en Toledo recaudará más de dos millones

El Partido Popular de Castilla-La Mancha estudiar denunciar próximamente ante los tribunales el nuevo canon del agua impuesto en la región por el Gobierno de Emiliano García-Page, ya que despierta "dudas" y tendrá un claro impacto económico para los ciudadanos a cambio "de nada".

Así lo ha dicho este lunes en rueda de prensa el presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha detallado que sólo en la capital de Castilla-La Mancha este nuevo impuesto de la Junta de Comunidades supondrá una recaudación de más de dos millones de euros, informa Efe.

Velázquez ha explicado que el PP castellano-manchego valora llevar este impuesto ante la Justicia "en las próximas semanas o meses" y ha pedido que, en todo caso, el Gobierno de Page invierta el dinero que se recaude en Toledo en mejorar las infraestructuras hídricas y los servicios de la capital regional.

"Pagar por nada"

En este sentido, el alcalde de Toledo ha informado de que, según el cálculo realizado por la empresa que gestiona el servicio en la capital, para una familia con un consumo medio de 18 metros cúbicos, el incremento del recibo del agua será de 24 euros anuales.

Velázquez ha señalado que, hasta ahora, se cobraban como conceptos en el recibo del agua el consumo, alcantarillado y conservación y reparación de alcantarillado e infraestructuras, además del saneamiento y depuración por parte del Ayuntamiento.

Si bien, ha añadido que a partir de mediados de marzo habrá un nuevo concepto: "Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, canon DMA cuota de servicio, que es pagar por nada porque no va a ningún sitio, porque no supone la mejora de las infraestructuras, porque no supone la mejora de saneamiento, porque no supone absolutamente nada", ha lamentado.

"Hipocresía del PSOE"

En opinión del alcalde de Toledo, "llama la atención" que el PSOE esté "haciendo campaña" diciendo que los alcaldes del PP suben los impuestos, cuando lo que se ha hecho ha sido "reducir", por ejemplo, lo que se paga por aparcar en las zonas azul y naranja o la tasa que regula la apertura por establecimientos comerciales.

Esta política de reducir impuestos, según Velázquez, ha convertido a Toledo, "en una de las ciudades de España en la que más económico es abrir un nuevo establecimiento comercial, una nueva empresa o una nueva industria".



"Esto es un gravísimo ejemplo de hipocresía por parte del Partido Socialista", ha continuado el presidente provincial del PP, quien ha aseverado que "quien está poniendo en marcha nuevos impuestos es la Junta".

Seguridad ciudadana

Por otro lado, Velázquez ha presentado este lunes la moción del Grupo Popular al pleno municipal que se celebrará este viernes en el que solicitan tanto a la Delegación del Gobierno como al Ministerio del Interior “que implemente las medidas oportunas para reducir la tasa de criminalidad que tenemos en la ciudad, que se ha incrementado de manera preocupante, alcanzando las peores cifras que ha sufrido la capital regional y la provincia en años”.

Unos datos "objetivos", explica el alcalde, ofrecidos por el Ministerio que "en vez de preocupar" a Milagros Tolón, responsable del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, generan en esta responsable política "autocomplacencia y satisfacción que nos lleva de verdadera preocupación y nos alarma”, ha señalado Velázquez.

El alcalde de Toledo entiende que Tolón “tenga que justificarse ante sus jefes en Madrid pero lo que no puede ser es que ante unos datos objetivos que demuestran que el índice de delitos se ha incrementado en la ciudad de Toledo, está mucho más preocupada por las obras de su nuevo despacho en la Delegación de Gobierno que por los delitos que suceden en la que todavía es su ciudad”.