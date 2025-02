Page avisa a Sánchez sobre las "cesiones muy graves" de la inmigración a un partido "xenófobo" como Junts

"La inmigración es una concesión doblemente grave". Así se rotundo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una entrevista este martes con Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde ha denunciado que esa negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, el partido de Carles Puigdemont, "es parte de un eslabón de cesiones muy graves".

Page ha calificado a Junts como un partido "cuasi xenófobo" y de "extrema derecha" y ha alertado a Sánchez de que la cesión de la inmigración a Cataluña que se está negociando y parece inminente sería un paso "muy grave", más aún tratándose de una negociación con un partido con posiciones ideológicas contrarias a las del PSOE, como, por ejemplo, "el rechazo al otro" que practica Junts.

"A mí me encantaría que el muro que algunos han exhibido contra la ultraderecha, también se hiciera contra el partido más de extrema derecha que tenemos, además de Vox, que es Junts", ha dicho el presidente castellano-manchego.

"No se puede negociar lo que uno es, hay que negociar pero no a costa de dejar de ser lo que somos", ha opinado García-Page, quien ha recordado que la inmigración "es una competencia exclusiva del Estado" y que una comunidad autónoma no puede asumir competencias estatales".

A juicio del líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, "hay que tener mucho cuidado porque todos hemos jurado acatar y hacer acatar la Constitución", recordando que las comunidades autónomas existen "porque existe España, que es un único país, una sola nacional, aunque con una enorme pluralidad".

Page ha dicho, en este sentido, que España no puede permitir que existan 17 países diferentes en su seno y que eso es "una lógica irracional" y una "barbaridad". Ha puesto como ejemplo el debate de la financiación autonómica, rechazando que la riqueza sea de las regiones y no del conjunto de España.

"Eso es inventarse otro país, la riqueza es del conjunto" y lo contrario, a juicio del presidente de Castilla-La Mancha, "no tiene sentido ninguno ni es posible técnica ni económicamente".

Estas declaraciones de Page se producen en medio de la negociación del Gobierno de Sánchez con Junts para la cesión de las competencias de inmigración y extranjería a Cataluña, un acuerdo que podría ser inminente y que ha generado una gran polvareda política y el rechazo de la Policía Nacional.

Como se sabe, a cambio de seguir dando su apoyo a Pedro Sánchez, Junts ha exigido que se entregue a los Mossos "plenas competencias en inmigración", y a la Generalitat, la capacidad de conceder los NIE (número de identificación de los extranjeros que residen en España, equivalente al DNI).

Esto supondría que la Policía autonómica asumiría en Cataluña todas las competencias que hoy tiene la Policía Nacional para el control de entrada y salida de extranjeros en fronteras, puertos y aeropuertos, la investigación de las redes de inmigración ilegal y el régimen sobre "extranjería, asilo e inmigración".

En todo el país, estas competencias están en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero el cuerpo más afectado por la exigencia de los separatistas será el de la Policía.