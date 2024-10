Caballero lamenta que "la falta de autonomía" del PP en Castilla-La Mancha haya roto el consenso en el Estatuto

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha lamentado que la "falta de autonomía" del PP en la región haya provocado la ruptura del consenso con el PSOE para tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Esta reacción es la primera de un miembro del Ejecutivo regional tras el anuncio por parte del PSOE de la paralización del proyecto de ley del nuevo Estatuto regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. El motivo ha sido la presentación de una enmienda por parte del PP -la única que no ha sido consensuada entre los dos partidos más votados en la región- pidiendo que la horquilla de diputados en las Cortes regionales se sitúe entre 33 y 35 escaños.

Esta cifra, que coincide con la solicitaba por Vox en una de sus peticiones, está muy lejos del tope de 59 diputados recogido en el texto acordado inicialmente que PSOE y PP presentaron en el mes de julio y cuya tramitación parlamentaria comenzó en aquel momento.

Caballero, que este sábado ha acudido a una visita a la Casa de Castilla-La Mancha en San Sebastián, ha catalogado como "muy lamentable" y "muy triste" que los dirigentes del PP regional "no tengan la capacidad ni la fuerza ni la valentía ni la autonomía como para poder decidir a favor de Castilla-La Mancha".

"Cuando ya lo habían firmado, cuando se habían hecho una foto y habían dado la mano al presidente García-Page como representación de un acuerdo, ahora tienen que dar marcha atrás porque no les dejan en Madrid, porque no tienen autonomía, porque no tienen fortaleza y porque no tienen capacidad", ha asegurado Caballero en una nota de prensa distribuida por la Junta.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha explicado que la reforma buscaba "dotar de más derechos y de mejor representación" a Castilla-La Mancha, que requiere políticos con "capacidad de liderazgo" y que sepan "dejar a un lado los intereses de partido en favor de los intereses de la región".

Aeropuerto de Ciudad Real

Caballero ha comparado esta "falta de autonomía" de los 'populares' con el papel ejercido en la última semana por el presidente de Castilla-La Mancha contra el Centro de Atención a Emergencias y Derivación (CAED) que el Gobierno pretendía levantar en el Aeropuerto de Ciudad Real.

"Emiliano García-Page es un ejemplo de fortaleza y de liderazgo porque es capaz de reclamar al Gobierno de España cuando alguna decisión va en contra de esta tierra", ha sostenido Caballero, quien ha explicado que desde el Gobierno regional han basado esa postura en que "creíamos que iba en contra de los derechos humanos, de la dignidad y de lo que entendemos en nuestra región que tiene que ser un trato digno para los hombres y mujeres que tienen lamentablemente que migrar por su circunstancia de origen".

Por ello, ha finalizado asegurando que "lo ocurrido con el acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía nos lleva a pensar que, si la decisión de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de inmigrantes hubiera dependido de la decisión del presidente del Partido Popular, al final se hubiera hecho".