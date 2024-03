Carmen Quintanilla llevará a la ONU el clamor de las mujeres rurales en tres eventos de alto nivel

Carmen Quintanilla mantiene y refuerza su lucha constante en defensa de las mujeres rurales y su batalla por la igualdad en el mundo. La dirigente manchega, presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), es una de las voces más destacadas de España que reivindican la igualdad y el liderazgo de las mujeres rurales y en esta lucha va a participar próximamente en tres grandes eventos de nivel internacionales a través de la Organización de Naciones Unidas.

El primero de estos importantes foros lo ha presentado Carmen Quintanilla este viernes y se trata del evento paralelo "ONG's imprescindibles para la igualdad y el liderazgo de las mujeres rurales", que Afammer organiza el próximo miércoles, 13 de marzo, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

"Estamos retrocediendo en materia de igualdad y faltan 131 años para cerrar las diferentes brechas de género. Por ello, es importante analizar el importante papel que desempeñan las ONG's como aceleradoras de igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas del mundo, llevando la igualdad hasta los lugares más remotos", ha afirmado Quintanilla.

Lucha contra la pobreza

Según informa Afammer, el evento tendrá lugar el miércoles dentro de la 68 Sesión de la Comisión Social y Jurídica de la mujer (CSW) de Naciones Unidas, que es el mayor órgano intergubernamental en materia de igualdad. El embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas, Héctor Gómez, será el encargado de inaugurar el cónclave junto a la presidenta nacional de Afammer.

Asimismo, el panel contará con la presencia de ponentes de diferentes países y organismos internacionales como Priscila Zuñiga, gerente del Programa de Equidad de Género y Juventudes de IICA; Josineide Gomes, portavoz de la Asociación de Mujeres en Acao de Jequiá da Praia en El Estado de Algoas (Brasil); Silvia Vigatà, ex presidenta de BPW Spain y Consejera Delegada de Asysum GROUP, y Laura Fernández Lord, responsable de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas de BBVA.

Por otra parte, Carmen Quintanilla participará como ponente en otros dos eventos paralelos de la 68CSW. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 12 de marzo y estará organizado por BPW Spain bajo el lema 'Voces de cambio: Mujeres, empoderamiento y superación de la pobreza'.

Y el segundo será la participación de Carmen Quintanilla en el side event 'Financiación con perspectiva de género e innovación para acabar con la pobreza' organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, The Trust for the Americas y la Misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas que se celebrará el próximo 14 de marzo.

Manifiesto de Afammer

Por otro lado, Afammer, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, ha informado de los nueve retos para alcanzar el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres y niñas rurales en el siglo XXI.

Estos objetivos pasan por romper el techo de cristal en la toma de decisiones de las organizaciones públicas y privadas; mayor protagonismo y reconocimiento de las mujeres y niñas en la lucha contra el cambio climático y la despoblación; igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y en el empleo; acabar con la brecha salarial; la importancia de la Estrategia de los Cuidados como hoja de ruta para acabar con las desigualdades en conciliación; igualdad en el acceso a la tierra; garantizar una vez activa y saludable para las mujeres de más edad y erradicar todas las formas de violencia machista que se ejercen contras mujeres.

"La cara de la pobreza y de la vulnerabilidad tiene nombre de mujer. De los 78 millones de menores de edad sin escolarizar, más de 42 millones son niñas", ha manifestado Quintanilla.