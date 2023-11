El PP presenta 801 enmiendas a los presupuestos y Vox no interpondrá ninguna

Después de que todos los miembros que componen el Gobierno de Castilla-La Mancha hayan pasado por las respectivas comisiones parlamentarias para explicar las partidas que atañen a sus departamentos, llega el momento de las enmiendas al proyecto de ley de los presupuestos 2024. Este miércoles, los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha han anunciado sus planes: el PP presentará un total de 801 enmiendas, el PSOE 7 de carácter técnico y Vox ninguna para dejar así claro que no les gusta nada de lo que componen la futuras cuentas de 2024.

La encargada de explicar los planes del PP ha sido la portavoz de su grupo en las Cortes, Carolina Agudo, quien ha asegurado que con las 801 enmiendas parciales al proyecto de ley queda claro su rechazo a unas cuentas "inmovilistas, ficticias y con una limitada capacidad inversora".

Para intentar que el presupuesto sea "menos malo", los 'populares' han elaborado enmiendas en "la práctica totalidad de las secciones y consejerías". Agudo ha citado, por ejemplo, el caso de Sanidad donde no está presupuestada la recuperación de la carrera profesional ni un plan para eliminar las listas de espera.

En Bienestar Social, ha destacado que los presupuestos no permiten el aumento de las plazas públicas en residencias ni del servicio de ayuda a domicilio; mientras que en Fomento insistirán en poner en marcha infraestructuras de "justicia" como la autovía Cuenca-Albacete y otras como las plataformas logísticas de Talavera y Albacete o el puerto seco de Almansa-Caudete.

De igual forma, la portavoz del grupo popular ha explicado que otras de las enmiendas parciales registradas corresponden a Educación, ya que no se pone en marcha la gratuidad para los niños de 0 a 3 años, no se refuerzan los docentes, no aparece el servicio de enfermería escolar ni la bajada de ratios o un programa de refuerzo frente al abandono y al fracaso escolar.

Tampoco está reflejada en los presupuestos una partida para evitar la brecha digital o para ofrecer mayor formación al funcionariado, en lo que respecta a Administraciones Públicas; mientras que Agudo ha criticado que no hay ningún plan de ayuda a la maternidad pese a que esta región vive un "invierno demográfico", ni ayudas a la crianza, ni ampliación del Plan Corresponsables o un plan de apoyo a la mujer en el mundo rural.

El PP también planteará en sus enmiendas en el área de Economía el fomento del teletrabajo, del autoempleo para mujeres, del empleo en zonas rurales y una línea de ayudas para el empleo juvenil.

Y en Agricultura, pedirá una partida más amplia para la incorporación de jóvenes al sector, un plan de ganadería, un plan de arreglo de caminos y apoyo para la realización de ferias agrícolas y ganaderas, así como que se atiendan las demandas de los municipios en materia de depuración.

Con todo, Agudo ha lamentado que la "cerrazón" y el "rodillo" del PSOE pasa todos los años "por encima de los intereses de los castellanomanchegos", por lo que ha pedido a los socialistas que esta vez estudien las enmiendas parciales PP para poder incorporar sus propuestas al presupuesto.

Vox no planteará enmiendas parciales

El otro grupo de la oposición, Vox, no presentará ninguna enmienda para "no ser cómplices de algo de lo que no estamos de acuerdo".

"Hay que ser congruente con tus ideas, con tus valores y con tus decisiones. Si rechazamos de lleno el presupuesto y luego colaboramos realizando enmiendas parciales seríamos cómplices de ese presupuesto con el que no estamos de acuerdo", ha argumentado el portavoz de su grupo parlamentario, Iván Sánchez, en rueda de prensa.

Y es que los de Santiago Abascal consideran que las cuentas del Ejecutivo castellanomanchego "llevan una mala gestión económica y social para las familias de Castilla-La Mancha".

Pese a no presentar enmiendas parciales y tras analizar todas y cada una de las partidas presupuestarias, Vox ha presentado más de 200 iniciativas parlamentarias por las que reclama datos, formula preguntas y pide comparecencias.

"Queremos conocer a qué se va a destinar hasta el último céntimo de euro de estos presupuestos del señor Emiliano García-Page", ha reclamado Sánchez, que ha insistido en que las cuentas para el 2024 se basan en datos de endeudamiento "erróneos", previsiones "falsas" del IRPF, no tienen en cuenta la inflación ni el aumento de los tipos de interés y "aumentan" la presión fiscal de los castellanomanchegos.

"Continúa la política de despilfarro de este Gobierno. Se destinan a mantener redes clientelares, sin tener en cuenta la realidad política y económica de los pactos de la traición de Pedro Sánchez, que mucho y muy malo nos van a traer a las regiones", ha insistido.

"Estos no son los presupuestos que necesitan ni los jóvenes ni las empresas ni las familias castellanomanchegas. No podemos ser partícipes de mover ese dinero ficticio de una partida a otra porque no tendría ningún sentido".

Las siete enmiendas "técnicas" del PSOE

Por su parte, el Partido Socialista ha presentado siete enmiendas parciales "de carácter técnico", como ha asegurado su diputado Antonio Sánchez, quien ha incidido en que son enmiendas con el objetivo de mejorar pero que, como grupo que sustenta al Gobierno, no son de calado ni suponen grandes cambios en el presupuesto.

Asimismo, con respecto a las 801 enmiendas parciales que ha anunciado este miércoles el PP, Sánchez ha señalado que tendrán que conocerlas en profundidad para poder realizar un balance, si bien ha apuntado que el grupo socialista tiene la "esperanza" de que sean enmiendas "más realistas" que las de otros años y que "no engañen a la ciudadanía de los municipios que dicen defender".

En este sentido, ha añadido que los socialistas esperan no tener que encontrar enmiendas en las que cuantifiquen colegios por 50.000 euros o residencias por 100.000 euros y que, de esta manera, "por fin el PP se haya tomado en serio los presupuestos de Castilla-La Mancha y a la ciudadanía que confía en que los políticos hagan políticas responsables".

Respecto a la ausencia de enmiendas por parte de Vox, el parlamentario socialista ha manifestado que sus diputados "parece que no tienen muchas ganas de trabajar" y ha considerado que ejercen un "doble negacionismo" con un "no a todo" al presentar una enmienda a la totalidad y con un "no" a presentar enmiendas parciales para intentar mejorar las cuentas.

Su objetivo, ha agregado, debe ser ofrecer una alternativa y algo mejor si no está de acuerdo con el proyecto de presupuestos, ya que critica mucho los "chiringuitos" pero "a veces se toman esto como un elemento para cobrar", ha sentenciado Sánchez.

