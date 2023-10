Nuevo mensaje claro y rotundo del presidente socialista de Castilla-La Mancha con destino en la Moncloa sanchista. Emiliano García-Page, a su vez secretario regional del PSOE, ha escenificado este martes en Toledo lo que ha denominado la "foto del consenso" con una remarcada intención de dar ejemplo a Pedro Sánchez de entendimiento con el PP y buscar "espacios elementales" de acuerdo político entre los dos grandes partidos en España. Page contrapone este consenso con el "relativismo" de Sánchez.

En un momento en el que Sánchez negocia su investidura con los separatistas, el presidente castellano-manchego ha protagonizado la firma de un amplio acuerdo a seis bandas para sacar adelante el nuevo Plan de Empleo de Castilla-La Mancha junto a los presidentes de las cinco diputaciones de la región, dos de ellas gobernadas por el Partido Popular y las otras tres por el PSOE. El plan pretende beneficiar a más de 7.000 desempleados de la región.

Junto a Page han firmado el plan los presidentes socialistas de las Diputaciones de Albacete, Guadalajara y Cuenca, Santiago Cabañero, José Luis Vega y Álvaro Martínez Chana, y los presidentes de las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real, los populares Conchi Cedillo y Miguel Ángel Valverde. A esta "foto del consenso", definida así por el propio Page de forma significativa, se han unido el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y los secretarios regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte.

Espacios elementales

No hace falta interpretar la imagen como un "recado" al sanchismo, ya que el propio Page ha sido explícito al respecto. El presidente castellano-manchego se ha mostrado crítico ante el actual escenario político de total discrepancia "por sistema" entre el PSOE y el PP y ha exigido que se construyan "espacios elementales de consenso político" que, a su vez, "legitimen los momentos en los que se discrepa", en clara alusión a Sánchez y también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Hoy hemos tenido un acto muy cordial con presidentes del PP. Pero sería lo mismo si la opinión hubiera sido más crítica. No pasa nada", ha indicado Page, para quien "esta foto de consenso es una enmienda a la totalidad al relativismo político que se consolida como tesis en España".

Así, García-Page considera que para cargarse "lo poco que le queda de credibilidad a la política" sólo falta que los ciudadanos tengan que olvidarse de las promesas en campaña una vez se gobierna. "Por favor, de ninguna de las maneras", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha. Esta foto es por tanto para García-Page "un mensaje para mucha gente" de una premisa que "quiere cultivar" en esta tierra. Más claro no ha podido ser Page para señalar a un destinatario de sus palabras.

Pacta porque no tiene remedio

En su opinión, hay quien pacta "porque no tiene remedio", mientras que hay otros dirigentes, como él mismo, que pacta "sin necesidad". Ha sido en este punto donde ha hecho alusión a Pedro Sánchez, quien puede pactar "por necesidad" una amnistía a encausados catalanes, ante lo que ha pedido no confundir "amnistía con amnesia", ya que la amnesia "sólo trae consigo" que los errores "se vuelvan a repetir".

"No confundo los acuerdos que hay que tener por conveniencia de la sociedad con aquellos que son por necesidad. Vamos a ver si llamamos a las cosas por su nombre", ha indicado el líder socialista de Castilla-La Mancha.

"La gente quiere que los grandes partidos discrepen en muchas cosas, porque va en la lógica, pero no en todo por obligación o sistema, no pueden entender que estemos siempre en contra en todo, no puede ser, tiene que haber espacios elementales de consenso político que legitiman los momentos en los que se discrepa", ha dicho Page. "Si se discrepa en todo, hasta la discrepancia pierde valor", ha afirmado.

Más peligroso

En España, ha dicho también Page, la política española se ha puesto tan difícil que, "cuando sale el toro a la plaza, hay toreros que en vez de torear al toro, lo que les resulta más peligroso porque puede cornear, torean a la afición".

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta región ha dicho también que no ha escuchado ni leído en la prensa "que alguien esté planteando un referéndum en España para hablar de la amnistía".

Y ha afirmado que "los que plantean un referéndum para romper España o para tener privilegios tienen que saber una cosa muy clara: en España no se puede votar algo que abiertamente vaya en contra de la unidad y de la propia Constitución. No es votable, no se trata de votar por votar", ha insistido.

