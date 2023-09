El Gobierno de Page, invitado en un foro mundial en Polonia para exponer su ley más pionera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido invitado para detallar la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en la 32 edición del Foro Económico que se celebra del 5 al 8 de septiembre en Karpacz, Polonia. Se trata de una ley pionera en España.

Una cita a la que asistirá el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que será el encargado de exponer la norma ahora que se acaba de cumplir un año de su entrada en vigor y que incorpora la fiscalidad como principal novedad en la lucha contra la despoblación.

En concreto, Martínez Guijarro intervendrá el 5 de septiembre en la ponencia ‘Innovations to unleash the potential of rural and remote areas in the face of growing depopulation’ (Innovaciones para liberar el potencial de las zonas rurales y remotas ante la creciente despoblación), en la que trasladará el resultado de las principales medidas de la Ley que se ha convertido en referente contra la despoblación a nivel nacional.

En este sentido, Martínez Guijarro explicará, entre otras cosas, las deducciones fiscales que se contemplan en la Ley que se han hecho efectivas en las dos últimas campañas de la Renta como son la deducción de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales y la desgravación de hasta el 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.

Tal y como recuerda el vicepresidente primero, en el caso de las deducciones fiscales, el objetivo de este Gobierno ha sido establecer una discriminación positiva que haga que los pueblos de la Comunidad Autónoma sean “atractivos para vivir”.

Ley pionera

En este sentido, ha destacado la importancia de participar en la Conferencia ya que somos la única región de todo el país que asiste a las sesiones de alto nivel lo que demuestra la importancia de esta Ley, pionera a nivel nacional.

Durante su intervención, Martínez Guijarro mostrará el conjunto de medidas que se han incluido en el texto y que van desde el blindaje de los servicios públicos como la sanidad, educación, servicios sociales y transporte, habilitando ayudas de hasta el 40 por ciento adicional para la instalación de empresas en zonas afectadas por la pérdida demográfica.

El texto incorpora cuestiones como el ‘impacto demográfico’ -el conocido como rural proofing- que en Europa están reclamando y que se ha incluido en el presupuesto autonómico de este 2023 donde se destinan más de 1.700 millones de euros contra la despoblación.

Se trata –ha detallado Martínez Guijarro– de la primera vez en la historia de nuestro país en la que se incluye esta herramienta que identifica el presupuesto para las políticas demográficas y que supone 1 de cada 4 euros de las cuentas regionales de esta anualidad.

La delegación castellanomanchega en el Foro Económico, encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno regional, la completan el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; y la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco.

Foro Económico

El Foro Económico es la conferencia más relevante de Europa Central y del Este. Desde hace 30 años reúne a líderes políticos, económicos y sociales de más de 60 países de todo el mundo sirviendo como plataforma en la que las figuras más importantes de la política y la economía europeas pueden intercambiar opiniones.

El tema de la edición de este año es ‘Nuevos valores para el Viejo Continente: Europa en el umbral del cambio’. El programa cuenta con más de 300 eventos.

El Foro Económico reúne del 5 al 8 de septiembre a políticos regionales, nacionales con autoridades locales, actores sociales y económicos en un evento participativo que busca crear un clima favorable para el desarrollo de la cooperación política y económica en Europa.

Sigue los temas que te interesan