Page pide pactos de Estado entre PSOE y PP pero no ve viable un gobierno de gran coalición

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, da una de cal y otra de arena en relación a los grandes pactos de Estado que podrían configurarse hoy en España entre el PSOE y el PP, sobre todo después del complicado escenario político que han dejado las elecciones generales del 23 de julio. De viaje oficial este jueves en Asturias, donde ha asistido a la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado, Page ha defendido que se exploren acuerdos de Estado entre los dos principales partidos españoles, pero a la vez no considera viable un gobierno de gran coalición entre ambos.

"La situación y el ambiente no lo facilitan", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha en declaraciones a los periodistas. En este contexto, Page se ha declarado partidiario de que haya "el mayor grado posible de acuerdos entre los dos grandes partidos en las cuestiones de país y en las cuestiones de Estado", pero eso no significa, a su juicio, ni que vaya a haber un gobierno conjunto del PSOE y el PP ni "grandes coaliciones", entre otras razones porque, según ha dicho, "eso no ha funcionado nunca".

Page, en este sentido, cree que no es eso "lo que está votando la ciudadanía española", al tiempo que ha añadido estar convencido de que, pese al endiablado puzzle político que ha dibujado el 23-J, no se va a producir una repetición electoral en España. El líder castellano-manchego no ha precisado, al respecto, quién será finalmente el que pueda formar gobierno y tampoco ha querido pronunciarse sobre un hipotética apoyo de Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, a la investidura de Pedro Sánchez. Page ha dicho que dará una "opinión personal" sólo cuando tenga "datos ciertos" sobre lo que está pasando, pero de momento no tiene "información ninguna" sobre los próximos movimientos políticos.

Tampoco ha querido opinar Page sobre si ahora son Barbón y él los dos barones con mayor peso político en el PSOE después de que haya podido revalidar sus respectivos gobiernos en Asturias y Castilla-La Mancha.

Recado a Vox

Por otro lado, el líder castellano-manchego ha respondido a la propuesta de Vox de contar con el "PSOE bueno" para una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo, una iniciativa lanzada por el portavox Iván Espinosa de los Monteros citando expresamente al propio Page entre esos supuestos "socialistas buenos". Al respecto ha dicho Page que "a todos aquellos que hablan de transfuguismo y de votos burlescos", ya conocen su afición a los 'tamayazos', pero eso no va con él.

"Yo puedo hablar con todo el mundo, porque además mantengo buena relación con todo el mundo también, pero a estos efectos, si quieren hablar de algo, de lo que tenga que pasar en el Congreso de los Diputados, es con el Secretario General del partido", ha indicado en declaraciones a los medios.

En todo caso, Page ha querido dejar claro que él, antes que socialista, es "demócrata", y eso significa, en primer lugar, "respetar lo que han votado los ciudadanos" y, en segundo, "cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos". Con todo, ha querido insistir en que el único interlocutor válido de los socialistas para hablar de la formación de gobierno es Pedro Sánchez.

