Las trabajadoras de la limpieza piden un "convenio digno" con más dinero en sus contratos

Cerca de un centenar de trabajadoras de la limpieza se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Toledo para reclamar el apoyo de las corporaciones locales y de la Junta a su reivindicación de "un convenio digno", al que las administraciones públicas pueden contribuir dotando los contratos que firman con las empresas adjudicatarias de "una partida presupuestaria suficiente que les impida negarse a las mejoras salariales".



Así lo han expresado esta mañana en declaraciones a los medios, durante la concentración, la secretaria regional de CCOO Hábitat, Maribel Cabañero, y la secretaria provincial de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT, Rosalía Jiménez.



Ambas han asegurado no entender la postura de la patronal con un sector prácticamente feminizado -de los 15.000 trabajadores que lo forman, el 90 por ciento son mujeres- cuando estas mismas empresas que tienen los contratos de limpieza se dedican a otros sectores como la construcción y el metal que son ampliamente masculinizados y a los que no les ha negado en ningún momento una subida salarial del 3 y el 4 por ciento, respectivamente.

Posible huelga

En este punto, Cabañero ha afirmado que "confiamos y pedimos a las administraciones que exijan a las patronales que "tantísimo dinero ganaron en los duros tiempos de la pandemia, cuando este sector fue considerado esencial, se transforme en hechos en las mesas de negociación", y no ha descartado volver a convocar otra huelga.



Por su parte, la secretaria provincial de FESMC de UGT ha subrayado también que "queremos que la Junta y los ayuntamientos, que son las administraciones de las que dependen el mayor número de contratos de limpieza, se impliquen de manera activa y real en la resolución de este conflicto", después de dos años en los que han sufrido una pérdida real de poder adquisitivo del 12 por ciento.

Un servicio como "inversión social"

En este sentido, ha incidido en que las contribuciones económicas que, a juicio de CCOO y UGT, las administraciones públicas deberían recoger en los contratos de limpieza que firman con las adjudicatarias del servicio de limpieza "no deben verse como un gasto, sino como una inversión social, al igual que ocurre con la sanidad y la educación", ha aseverado, a la vez que ha lamentado la "cerrazón de la patronal" a la mejora laboral y salarial de este sector, cuyo salario medio está en torno al Salario Mínimo Interprofesional.



En la concentración de Toledo se han exhibido pancartas en las que se podía leer "Si no se firma aquí, no se limpia" o "Si somos esenciales, paga dignamente los jornales", eslóganes que se han repetido en las concentraciones celebradas este jueves frente a delegaciones de la Junta de Cuenca y Ciudad Real.

Moción del PP

De otro lado, el candidato a la alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha anunciado este jueves que el Grupo Municipal Popular va a presentar una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Toledo para reclamar al equipo de Gobierno del PSOE "que se ponga del lado de los trabajadores de la limpieza de edificios municipales y deje de precarizar su trabajo, que se desarrolla en colegios y de edificios públicos".

Así lo ha declarado tras reunirse, acompañado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan José Alcalde, y el coordinador general del PP de Toledo, José Manuel Velasco, con los representantes sindicales de los trabajadores de la limpieza de edificios municipales, del sindicato UGT, en relación con las demandas que están realizando ante el Ayuntamiento.

