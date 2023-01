El PP CLM acude a la manifestación de Cibeles: "Basta ya a la deriva autoritaria de Sánchez"

Miembros del Partido Popular de Castilla-La Mancha han acudido este sábado a la manifestación convocada en la plaza de Cibeles de Madrid bajo el lema 'Por España, la Constitución y la democracia', en la que han protestado contra la "deriva anticonstitucional" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La comitiva regional ha estado encabezada por varios de los candidatos a las Alcaldías de las principales capitales de Castilla-La Mancha -Ana Guarinos (Guadalajara), Carlos Velázquez (Toledo), Manuel Serrano (Albacete) o José Julián Gregorio (Talavera de la Reina)- y diputados nacionales como Carmen Riolobos o José Antonio Callejas.

Allí, la también coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado que tenemos "un Gobierno que no nos merecemos, un Gobierno que está desmantelando España, un Gobierno que se ha puesto del lado del populismo y de los independentistas y en contra de todos los españoles, y está tomando decisiones en contra de la Constitución, en contra de la Democracia y en contra del Estado de Derecho".

Un Gobierno que "está en contra de todos y a favor exclusivamente de sí mismo para continuar un día más en el sillón", afeado junto a miles de manifestantes convocados por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil que se han reunido para "decir basta ya a tanto despropósito".

José Julián Gregorio, Ana Guarinos y Carlos Velázquez en la manifestación.

Guarinos ha criticado que "no podemos tener un Gobierno que elija como socios de gobierno a populistas, independentistas y a los herederos de una banda terrorista, y no a los constitucionales. No podemos tener un Gobierno que elimine el delito de sedición, rebaje las penas del delito de malversación y permita que más de 200 agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas o salido de la cárcel. No Podemos tener un gobierno que legisle en contra de España y de los españoles”.

De esta manera, desde el PP de Castilla-la Mancha han exigido "a todos los socialistas que se pongan del lado de la Constitución y que defiendan España" y han criticado que "el mejor aliado de Pedro Sánchez en España es Emiliano García-Page desde Castilla-La Mancha".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de la ciudad de Toledo y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, ha apuntado que la presencia de Toledo en esta manifestación "es significado de apoyo a la democracia, a la libertad y a la Constitución".

Velázquez ha recalcado que la Constitución "es la garantía de nuestro bienestar y es el documento jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico y Pedro Sánchez lo está poniendo constantemente en tela de juicio" y ha señalado que las últimas medidas del Gobierno "hacen mucho daño" a los españoles y a los castellano-manchegos.

Otra imagen de los asistentes castellano-manchegos a la manifestación.

En el mismo sentido, el presidente provincial del Partido Popular de Albacete y candidato a la Alcaldía de esta capital, Manuel Serrano, ha considerado que "no todo vale para mantenerse al frente del Gobierno de España".

En su opinión, "la sociedad ha dicho hoy alto y claro 'basta' al atropello sin precedentes que el presidente del Gobierno está llevando a cabo al poner las instituciones del Estado al servicio de aquellos que no creen en ellas, atender las demandas del populismo de extrema izquierda y de los independentistas que no creen en España y provocar efectos dramáticos con su incompetente ley del sí es sí".

Por último, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha defendido que Talavera está hoy en Madrid para defender la Democracia y la Constitución. "Durante más de 40 años los españoles hemos estado viviendo en paz, y ha sido llegar Sánchez y poner en quiebra la convivencia entre nosotros", ha agregado.

