El PSOE responde a Núñez que está "cogido en alfileres" y que "no genera entusiasmo ninguno"

Se acercan las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y los partidos políticos han arrancado el año con el modo precampaña activado. Mientras que el candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este sábado que va a ganar los comicios y a ser el próximo presidente regional "sin ninguna duda", desde el PSOE le han respondido de inmediato que "no tiene ninguna oportunidad".

La eurodiputada y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado que el liderazgo de Paco Núñez está "cogido en alfileres" y que "no genera entusiasmo ninguno". "Debería tomar nota y preguntarse por qué a él y a su partido, de forma sistemática, los ciudadanos le dicen en Castilla-La Mancha que no confían en ellos", ha añadido durante un encuentro con militantes de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Maestre ha analizado que esa falta histórica de apoyo al PP en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha -los 'populares' solo han gobernado entre 2011 y 2015 en la región- es porque los ciudadanos "detestan a aquellos partidos políticos que solo insultan o critican porque la iniciativa viene por parte del contrario".

En ese sentido, ha dicho que "Paco Núñez no ha hecho absolutamente nada en positivo por Castilla-La Mancha". "No ha apoyado los presupuestos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, se pone en contra de las grandes defensas que tenemos en la región, como es el fin del trasvase o el fin del ATC. Al contrario, es el que defiende la permanencia de basureros y del trasvase de agua y de todo lo que sea negativo para Castilla-La Mancha. Eso lo saben los ciudadanos y por eso no confían en él", ha asegurado.

Por el contrario, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha ha considerado que la gente confía en un presidente como Emiliano García-Page "porque es cercano, tiene muy claro lo que quiere para Castilla-La Mancha, no le duelen prendas en decir las cosas cuando las tiene que decir y tiene de horizonte trabajar cada día por mejorar en positivo la región".

