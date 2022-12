Paco Núñez: "Para García-Page la lealtad a Pedro Sánchez está por encima de la Constitución"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha participado este año en el acto institucional del Día de la Constitución que se ha celebrado este lunes en las Cortes regionales. Una ausencia que no se había producido anteriormente desde que Núñez es líder de la oposición y que el PSOE castellano-manchego ha calificado como "una falta de respeto impropia de alguien que quiere presidir esta tierra".

Ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento autonómico, Lola Merino, la encargada de representar a la formación conservadora en el acto institucional, mientras que Paco Núñez -también la ciudad de Toledo- participaba en una reunión de partido con alcaldes a la que ha acudido el madrileño José Luis Martínez-Almeida y que ha servido para confirmar implíticamente a Carlos Velázquez como futuro candidato del PP a la Alcaldía de la capital toledana.

A preguntas de los medios de comunicación sobre su ausencia en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha asegurado: "Estoy reunido con alcaldes, hablando del municipalismo y defendiendo la Constitución, como he hecho siempre". "Lo que tendrían que plantearse algunos es por qué traicionan a la Constitución votando con Bildu, con ERC o con Podemos modificar el Código Penal y eliminar delitos que abren la puerta a los que quieren romper nuestro país, la convivencia del 78 y la propia Constitución", ha añadido en referencia al presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, que se ha posicionado públicamente en contra de la abolición del delito de sedición pese a que los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha han votado a favor en el Congreso para respetar la disciplina de voto.

Las palabras y los hechos

"A esos tendrían que preguntarles qué hacen hablando una cosa y haciendo la contraria. Lo más importante en la política es ser creíble, y para eso tus pensamientos tienen que coincidir con tus palabras y tus palabras con tus hechos. Los castellano-manchegos estamos tremenedamente defraudados y nos sentimos traicionados por un presidente cuyos hechos ya no se corresponden a sus palabras", ha añadido Paco Núñez, que ha añadido que para García-Page "su lealtad a Pedro Sánchez está por encima de la Constitución".

En la misma línea, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha pedido a los ciudadanos de la región no se dejen "engañar". "Mañana celebrramos el Día de Constitución y oirán a alguien, leerán algún artículo suyo, defensa la Constitución y el constitucionalismo, pero a la Constitución se la defiende con hechos, y los hechos demuestran que no todos están defendiendo la Constitución", ha afirmado.

"No tenemos que olvidar quiénes están siendo los que, pactando con Bildu, con Podemos o con ERC, están atacando la Constitución. No tenemos que olvidar quiénes están blanquendo esas acciones, dando órdenes a sus diputados en el Congreso para que voten con Pedro Sánchez", ha afirmado el líder 'popular' refiriéndose a García-Page, al que ha lanzado el siguiente mensaje: "No todo vale para seguir siendo presidente de una autonomía y cuando estás poniendo en riesgo el futuro de España tendrías que hacértelo mirar".

