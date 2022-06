11.249 opositores inician este sábado las pruebas para 1.035 plazas de maestro de CLM

Ante el inicio de las pruebas de las oposiciones al cuerpo de maestros en Castilla-La Mancha, ANPE ha pedido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes "la mayor diligencia posible en su gestión", al tiempo que ha deseado "mucha suerte" a los aspirantes. Por su parte, CSIF ha criticado la decisión de la Consejería de no contar con tribunales en todas las provincias

Este sábado, 18 de junio, comienzan las pruebas a las que se han presentado 11.249 solicitudes, para 1.035 plazas convocadas (962 por el turno libre y 73 para personas con discapacidad), y que se reparten entre las diferentes sedes de las siguientes especialidades Inglés y Música en Albacete; Educación Física en Ciudad Real; Audición y Lenguaje en Puertollano (Ciudad Real); Primaria en Cuenca; Pedagogía Terapéutica en Guadalajara; Educación Infantil en Toledo y Francés en Talavera de la Reina (Toledo), según informa el sindicato en nota de prensa.

Desde ANPE reconocen la importancia de la labor y responsabilidad que tienen por delante los miembros de los tribunales, tanto en la organización y gestión, como en la corrección y valoración de las diferentes pruebas y espera que todos los docentes que conforman los tribunales cuenten con el apoyo y la ayuda de la Consejería de Educación y sus delegaciones provinciales para que su trabajo se desarrolle de la manera "más eficaz y tranquila posible".

ANPE tendrá presencia en todas las sedes de la región donde se celebran las pruebas para velar por el buen inicio del proceso, solventar las dudas y ayudar a los opositores que lo requieran durante la jornada de mañana, así como durante todo el proceso.

Para ANPE, esta convocatoria de oposiciones deja un aspecto muy positivo ya que se reducirá la tasa de funcionarios interinos del Cuerpo de Maestros por debajo del 8%, un hecho que dará estabilidad al colectivo y a las plantillas de los centros y sus proyectos educativos, en beneficio de la calidad de la enseñanza.

CSIF critica a la Consejería

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este viernes que la Consejería de Educación no haya habilitado tribunales de oposiciones de todas las especialidades en cada una de las provincias de la región, dentro del proceso selectivo de personal funcionario docente no universitario, en el cuerpo de maestros.



En nota de prensa, CSIF ha recordado que en total hay 11.249 aspirantes para 1.035 plazas distribuidas en ocho especialidades (Educación Primaria, Educación Infantil, Audición y Lenguaje, Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica, Educación Física y Francés).



Y ha criticado que la decisión de la Consejería de no contar con tribunales en todas las provincias "resta oportunidades a los opositores y dificulta la participación en la prueba".



En concreto, ha indicado que las mayores incidencias se están produciendo en Toledo, ciudad en la que se celebra la prueba de Educación Infantil con 3.690 aspirantes, donde no hay alojamiento por la coincidencia con la festividad del Corpus.



Asimismo, ha apuntado que también faltan alojamientos en Cuenca, donde se desarrollan los exámenes de Educación Primaria, otra de las especialidades más numerosas con 3.363 opositores y donde se están llegando a pagar más de 150 euros por una noche a más de 50 kilómetros de la capital.



De igual forma, ha observado que estas incidencias también se producen en Albacete, que celebra las pruebas de Inglés y Música, y en Guadalajara, donde se repite de manera constante la celebración de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y provoca que la composición del tribunal recaiga siempre sobre los mismos 50 profesores.



Por otro lado, CSIF ha advertido a la Consejería de Educación sobre la necesidad de vigilar las altas temperaturas en las salas de examen para evitar situaciones como las vividas en al Comunidad Valenciana el pasado fin de semana, cuando los aspirantes sufrieron mareos e incluso uno de ellos llegó a desmayarse, y ha recordado que la normativa indica que no se pueden superar los 27º C en espacios cerrados.

