Pablo Bellido: "Estamos orgullosos de que aquí quepa todo el mundo y no sobre nadie"

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha participado en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha en el auditorio Pedro Almodóvar de Puertollano. Así, ha destacado el 40 cumpleaños del Estatuto de Autonomía, citando la obra ‘El Principito”. “Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante”, ejemplificando el sentimiento de pertenencia e identidad “incluyente, positiva, abierta y complementaria del orgullo castellano-manchego”. Asimismo, ha expresado el orgullo “de que aquí quepa todo el mundo y no sobre nadie”.

En primer lugar, en su intervención, ha hecho un reconocimiento a los medios de comunicación, recordando al periodista fallecido la pasada semana Juan Ramón Levia. Tras poner el valor a la ciudad de Puertollano, Bellido ha afirmado que “uno se siente orgulloso cuando Almodóvar recibe un Oscar, cuando Sandra Sánchez gana otro campeonato, cuando Rozalén canta una canción preciosa, cuando Meta se instala en Talavera o cuando Garuba ficha por un club de la NBA”.

Pablo Bellido en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha. Foto: Cortes CLM.

“Región satisfecha”

En el mismo sentido, Bellido destacado aspectos como los 400.000 habitantes más en 40 años, la renta agraria multiplicada por 15, el doble gasto de sanidad, las autovías y alta velocidad, el desarrollo de campus universitarios o los cinco hospitales que están en camino.

“Fuimos una tierra de paso, y hoy una tierra de la que nadie puede pasar. A nosotros el centralismo nos trató peor que a otros que se han quejado más y la autonomía nos ha tratado mucho mejor. La región puede estar orgullosa de su pasado y satisfecha de su presente".

Además, ha sacado pecho por la productividad legislativa del Gobierno de Emiliano García-Page, destacando la ley por los derechos de las personas LGTBi, que entra en vigor este mismo martes. De la misma forma, ha recordado que la comunidad es la que más ha gastado para paliar los efectos de la pandemia y de las que más ha apoyado a las empresas.

“En esta legislatura, la más dura, se puede decir con orgullo que las instituciones de la región no se han entretenido en buscar pretextos para hacer recortes. Todo el mundo se ha centrado en buscar soluciones a problemas y no crearlos. Hoy no celebramos ni una victoria ni una derrota militar, celebramos la conquista de decidir por nosotros mismos”.

“Tierra de oportunidades”

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, ha presentado a la ciudad industrial como “una tierra de oportunidades en continua innovación”, destacando el gran potencial de atracción empresarial como “polo del hidrógeno verde del sur de Europa”.

Adolfo Múñiz, alcalde de Puertollano. Foto: JCCM.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el “orgullo de pertenencia”. “La autonomía es símbolo de progreso y modernidad, que nos ha permitido acercar a la ciudadanía los servicios e infraestructuras, y ser el punto de cohesión con otras comunidades autónomas".

Sigue los temas que te interesan