Las medidas de ahorro dan fruto en la UCLM y Garde descarta endurecerlas

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha avanzado que no está previsto implementar hasta final de año nuevas medidas de ahorro para hacer frente a la subida energética o adoptar medidas como el cierre de los edificios universitarios a las 21.00 horas, como han hecho otras universidades, ya que las implementadas en marzo han dado "fruto".

El rector ha inaugurado este jueves en el edificio universitario Madre de Dios de Toledo el I Foro Profesional de Auditoría Pública y a preguntas de los periodistas se ha referido a las medidas de contención del gasto energético que adoptó la UCLM, al igual que otras universidades, por la subida energética.

"En este momento pensamos que podemos acabar el año sin tener que recurrir a medidas más contundentes como están empezando a hacer otras universidades, que también empezaron más tarde con las medidas de ahorro", ha dicho.

No obstante, ha agregado que "si viésemos que con esas medidas no es suficiente nos plantearíamos otras medidas pero en este momento no planteamos, como pasa en otras universidades, cerrar todos los edificios a partir de las 9 de la tarde".

El rector ha dicho que las medidas urgentes adoptadas en marco para hacer frente al gasto sobrevenido por la energía eléctrica "han empezado a tener sus frutos" y ha dicho que se acompañarán de otras a medio plazo que se basan en la modificación de instalaciones e incorporación de energías renovables.

Por otra parte, sobre el edificio Toletum, donde imparten clase los alumnos de Arquitectura, ha explicado que el convenio con el Ayuntamiento de Toledo (propietario del edificio) termina con el curso académico pero es "extensible".

Si cuando empiece el próximo curso la Escuela de Arquitectura ya tiene su edificio concluido en el campus Fábrica de Armas se trasladarán allí las clases pero en caso contrario la UCLM mantendrá el convenio con el Ayuntamiento "para que los estudiantes puedan seguir sus estudios hasta que tengamos la instalación definitiva", ha precisado.

Sigue los temas que te interesan