La Comisión Europea elige a una profesora de la UCLM como experta en turismo sostenible

La investigadora distinguida del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Estrella Díaz Sánchez ha sido seleccionada por la Comisión Europea, dentro de un proceso altamente competitivo, como uno de los diez expertos europeos de gran prestigio que marcarán las pautas de los destinos turísticos en Europa para ser inteligentes.

El trabajo que desarrollará este comité de expertos se enmarca en el proyecto Smart Tourism Destinations (Destinos Turísticos Inteligentes), que financia la propia Comisión Europea dentro de la Directiva DG GROW-Smart Tourism Destinations, y donde la profesora Estrella Díaz aportará su experiencia y asesoramiento, ha informado la UCLM en un comunicado.

La iniciativa, pionera a nivel mundial, busca apoyar a los destinos de la UE a mejorar los servicios y experiencias turísticas a través de soluciones digitales innovadoras. Así, entre sus objetivos principales está reforzar la colaboración entre los destinos turísticos de la Unión Europea en materia de gestión y reutilización de datos; desarrollar una base de conocimientos y poner en marcha actividades de capacitación y formación dirigidas a las políticas de turismo urbano; identificar los retos del turismo de la Unión Europea, encontrando nuevas soluciones para superarlos mediante la gestión de datos; y comprender el impacto del turismo en los destinos de la Unión Europea y cómo utilizar mejor los datos disponibles.

Las acciones que se realizarán, según la profesora Díaz, son vitales para el desarrollo de los destinos turísticos a nivel global, ya que marcarán una estrategia general a seguir, permitiendo así incrementar la diferenciación de los destinos turísticos y mejorar la experiencia de visitantes, turistas y/o residentes.

En el proyecto participarán un total de 48 destinos procedentes de 21 países de la Unión Europea. Algunos de los países seleccionados han implementado previamente programas de turismo inteligente, mientras que otros destinos se inician a través de este proyecto en la digitalización y gestión de datos. El proyecto, que comienza este mes y finalizará en agosto de 2023, ofrecerá como resultado documentos y acciones que servirán de guía y asesoramiento a otros destinos turísticos no incluidos inicialmente en el proyecto.

La profesora de la UCLM Estrella Díaz dirige en la actualidad el proyecto europeo Marie Curie vinculado con turismo inteligente denominado Smart tourism challenges: The effects of digital revolution on consumer experience and business competitiveness, que desarrolla en San Diego State University (EEUU) y en el organismo europeo turístico European Travel Commission, con sede en Bruselas (Bélgica).

