Piden la dimisión de un director general de la Junta por una frase "lapidaria"

La Asamblea en Defensa de la Sanidad Publica de Toledo ha emitido un comunicado en el que pide la dimisión del director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, por no atender a las familias de los pacientes ni las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

Según esta organización, diez años después de haber sido creada, "sigue la ausencia de diálogo con la Unidad de Pediatrica y con el resto de profesionales sanitarios por parte de la administración". Recuerdan que nacieron en 2021, "cuando nos dimos cuenta que los que venían a salvar la Sanidad en Castilla-La Mancha, con Cospedal a la cabeza y como brazo ejecutor , lo que realmente venían es a hacer negocio con ella. Eso nos llevo a un encierro de 56 y noches, a recoger 56.000 firmas (algunas de ellas de miembros que actualmente se sientan en los sillones de la dirección de la ) contra la privatización del Hospital Universitario de Toledo".

Desde entonces, afirman, "hemos denunciado las diferentes situaciones vividas en los hospitales de la ciudad, tapiado de plantas, cierre de plantas, los `pasillos de los horrores´, la dejadez de los diferentes gerentes en sus funciones y sobre todo hemos apoyado a las familias y profesionales de la Unidad Hemato-Oncológica Pediátrica del Virgen de la Salud y esta vez no iba a ser menos".

Añaden que "si en 2014 denunciábamos la falta de con los profesionales de la unidad, la falta de medios personales y materiales en la unidad y la falta de humanización de sus políticas para con los pacientes, en 2021 se vuelve a repetir la historia".

La Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo explica en su nota que en 2014 el PP era el que gobernaba la región y responsable de su gestión y el actual presidente de Castilla-La Mancha apoyaba las reivindicaciones. Afirman que "la respuesta del PP fue el abandono de las familias en el pleno del ayuntamiento de Toledo y un `no me importa, no me interesa´ de Arturo García Tizón". Siete años después, cuando el que gobierna es el PSOE y es el responsable de su gestión, dice la Asamblea, "nos encontramos con la respuesta del director general de Asistencia Sanitaria José Antonio Ballesteros con una frase lapidaria y del todo torticera calificando las denuncias presentadas en prensa por las familias de los pacientes, por un lado, y las denuncias presentadas por los profesionales de la Unidad, por otro, con la frase `no entiendo la polémica y estamos por encima del protagonismo que quiere acaparar alguien´".

Consideran en la nota que si el director general no tiene información fidedigna y directa para corroborar lo que dice, el consejero de Sanidad debe proceder a "su cese inmediato por su falta de , respeto y humanidad demostrado hacia un tema tan importante para la Sanidad como el bienestar de los pacientes".

solicitan una reunión urgente por parte del SESCAM con los profesionales de la Unidad Hemato-Oncológica Pediatrica de Toledo porque, a su juicio, "el sentido de las dos frases es lo mismo y las consecuencias las mismas el abandono de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica de Toledo por parte de la Administración".

Entienden que dicha frase del director general "tiene el consentimiento del Consejero de Sanidad y el presidente de la Región ya que les recordamos que esta persona ocupa el cargo a propuesta del Consejero y a él es a quien corresponde su cese inmediato".

