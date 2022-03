Enfermeras, fisios y ciudadanos protestan en Toledo por la "traición" a la sanidad

Enfermeras, fisioterapeutas, pacientes y ciudadanos se han concentrado este miércoles frente a la sede del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en Toledo, para denunciar que las administraciones públicas y partidos políticos "están traicionando el interés general de mejorar nuestra sanidad pública", dejando "evolucionar su grave enfermedad sin reaccionar" y permitiendo, por tanto, "que siga agonizando, lenta pero inexorablemente, con el consiguiente perjuicio para la salud y seguridad de 47 millones de personas".

La nueva protesta ha estado protagonizada no solo por enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, sino también por usuarios, estudiantes de Enfermería y Fisioterapia y familiares de profesionales y otros colectivos que han querido manifestar su "absoluto rechazo" a la situación de "progresivo abandono y precariedad" que sufre el sistema sanitario tras dos años de lucha contra la pandemia del covid-19, según ha informado Satse en nota de prensa.

Profesionales, pacientes y ciudadanos han criticado que, una vez que el foco informativo y social no está centrado en la pandemia, las administraciones públicas y partidos no están cumpliendo ni uno solo de los compromisos realizados para que los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios de Castilla-La Mancha cuenten con los recursos y medios necesarios para ofrecer una atención sanitaria digna, segura y de calidad.

Portando pancartas y coreando proclamas exigiendo soluciones, además de "respeto y dignidad", las personas concentradas han protestado por la política de "brazos cruzados" de la Consejería de Sanidad que, aseguran desde Satse, está "cronificando los problemas y deficiencias que el Sescam ya tenía antes de la pandemia y que ahora se han agravado" perjudicando a los pacientes, ciudadanos y profesionales.

Concentración en Toledo. Foto: SATSE.

Otro claro ejemplo, han subrayado, es el "vergonzoso" bloqueo que sufre desde hace un año y tres meses la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados y que está impidiendo que la seguridad asistencial esté siempre garantizada en cualquier centro sanitario y sociosanitario gracias a una asignación máxima de pacientes por enfermera en condiciones de igualdad, calidad y seguridad.

Unos profesionales sanitarios que siguen sufriendo, en uno de cada tres casos, una situación laboral de "temporalidad y precariedad" que sigue sin resolverse y que demandan poder jubilarse anticipadamente debido a sus "penosas, toxicas y peligrosas condiciones laborales" o que puedan incorporarse al Grupo A sin subgrupos, algo que ahora les niega la Administración central, lo que "les discrimina y perjudica profesionalmente".

"Mientras que al conjunto de la ciudadanía le sigue preocupando, y mucho, la situación de nuestra sanidad, como reflejan las últimas encuestas, a los responsables públicos y políticos ya no les importa nada y se enzarzan en otras polémicas y debates muy alejados del interés general, sin querer tampoco darse cuenta de que aún no ha acabado la pandemia del COVID-19 y que habrá otras crisis sanitarias en un futuro", han resaltado desde el Sindicato de Enfermería.

La concentración realizada este miércoles frente a la sede del Sescam se suma a las ya impulsadas por Satse los pasados 10 y 22 de febrero en los centros de salud y hospitales, respectivamente, y a las que les seguirán otras a lo largo de los próximos meses, dentro de su estrategia general de acciones reivindicativas y movilizaciones con el objetivo de que las administraciones públicas y partidos políticos destinen los recursos y medios necesarios a nuestra sanidad pública y, de esta forma, se proteja "el bien supremo del derecho a la salud en óptimas condiciones de bienestar, calidad y seguridad".

Equiparar los permisos

Además, el responsable de Sanidad de UGT en la región, Fernando Peiró, ha pedido al Sescam la equiparación de los permisos de sus profesionales con los de los funcionarios, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

El sindicato ha informado de que en junio de 2018 se publicó, tras su negociación, el II Plan Concilia, adaptándose al mes siguiente al personal docente, algo que a día de hoy continúan esperando los profesionales de la Sanidad. "Deben adaptarse muchas cuestiones, pero sin duda deberían adaptarse los permisos a la forma de trabajo, ya que no todos los profesionales realizan turnos de 7 horas, se hacen noches, turnos de 12 horas, e incluso de 24 horas", ha explicado Peiró.

UGT también exige que los profesionales del Sescam, al igual que los funcionarios de la Junta, disfruten del derecho de más días de vacaciones por antigüedad y de esa bolsa de horas de hasta un 5% de la jornada para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Recortes

Mientras, el coordinador autonómico de Podemos en la región, José Luis García Gascón, que también ha participado en esta concentración, ha criticado con dureza el estado de la sanidad en Castilla-La Mancha, de la cual, ha señalado, "el Ejecutivo de García-Page ha recortado su financiación un 1,2% en 2022 tras todo lo que hemos pasado en esta pandemia y con los servicios de atención primaria en pie de guerra", según ha informado la formación morada en nota de prensa.

También ha sumado su voz a las peticiones de enfermeros y enfermeras, quienes exigen mejoras en las condiciones laborales y de seguridad del personal sanitario frente a "el grave deterioro, abandono y precariedad que sufre la sanidad pública".

Entre estas medidas, ha recordado, se encuentran la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, que se posibilite la jubilación anticipada voluntaria y que se permita la reclasificación profesional en el grupo A, sin subgrupos, además de acabar con la temporalidad y precariedad laboral que vienen sufriendo desde hace años.

Por este motivo, el coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha ha explicado que ya se han reunido con el Colegio Oficial de Enfermería y que se encuentran trabajando con sindicatos y profesionales para crear un Plan de Contingencia Sanitaria para la comunidad, el cual espera poder presentar pronto en forma de iniciativa parlamentaria.

"Es urgente que se refuerce la sanidad pública de Castilla-La Mancha tanto en materia de derechos laborales del personal sanitario como de mejorar su financiación más allá de grandes obras faraónicas que solamente sirven para enriquecer a los oligarcas de la construcción y la especulación en obra pública”.

Por otra parte, Gascón ha mostrado su "estupor" ante las declaraciones del director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros, en las que lamentaba el "ánimo de polémica" en la Oncohematología Pediátrica de Toledo por "denunciar el estado de su unidad debido a la escasez de personal y de medios".

Gascón ha pedido a Ballesteros "humildad y respeto" por lo que considera "un señalamiento público de profesionales que está totalmente fuera de lugar, puesto que solamente están pidiendo mejorar la calidad de un servicio público básico como el suyo".

"Más personal, más camas, espacios lúdicos, wifi y televisión gratuita para los niños. No me parece que sean requerimientos que no compartamos la inmensa mayoría de la población castellanomanchega y, desde luego, injustificable que se ataque públicamente a los profesionales por pedirlos", ha argumentado.

Sigue los temas que te interesan