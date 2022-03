García-Page erige al vino como sector estratégico: "La identidad de un país está en sus materias primas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que el vino es un sector "estratégico" y que las crisis de la covid-19 y de Ucrania han reflejado "que una parte de la identidad de un país está en sus materias primas y en sus sectores estratégicos", y que España y Europa han "descuidado" alguno de ellos.

García-Page ha clausurado este miércoles la asamblea general de la Federación Española del Vino (FEV), que ha tenido lugar en el Centro Cultural San Marcos de Toledo, y ha avanzado que en el mes de mayo viajará a Bruselas con representantes de las organizaciones agrarias para abordar aspectos de la nueva Política Agraria Común (PAC), sobre la cual ha dicho que Castilla-La Mancha "salido muy bien" y España, en general, "razonablemente bien".

Así, se ha referido a la ley del vino que tendrá Castilla-La Mancha "dentro de muy pocos meses" y ha agregado que será "ejemplar", se pactará "con todo el mundo" y espera que se apruebe por unanimidad.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM

Entre los ponentes de la FEV en la asamblea de Toledo han estado la directora de la Industria Alimentaria en el ICEX, María Naranjo; la gerente de Más que vinos, Margarita Madrigal; el director de Wine Intelligence en España, Juan Park, y el director comercial Internacional y Marketing en Félix Solís Avantes, Félix Solís, entre otros.

Sector “en jaque”

Por su parte, el presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Emilio Restoy, ha admitido este miércoles que la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia ha puesto "en jaque" al sector y "en duda" lo que hace, pero ello les va a "obligar a trabajar más unidos que nunca", de la mano de las administraciones públicas, para afrontar nuevos retos que "exigirán la toma de decisiones a corto plazo"

Así, ha señalado que el drama humano que supone la guerra "está teniendo un impacto a corto y medio plazo" en las industrias, con falta de suministros y de precios. Dicho esto, en nombre de las 800 bodegas que integran la FEV, ha considerado necesario "un mensaje positivo porque es bueno que alguien levante un poco la cabeza", aludiendo a esos "datos favorables" y abogando por ver "el lado positivo y la oportunidad, que la hay".

También, ha recordado que el sector, tras un año de pandemia para "olvidar" por muchos motivos, ya se estaba recuperando en 2021, en gran parte por los resultados de la exportación y el récord de la comercialización de vinos envasados, consciente de que los mercados exteriores han demostrado una "importante resiliencia y crecimiento".

Emilio Restoy, presidente de la Federación Española del Vino (FEV). Foto: Óscar Huertas

"Lo estamos haciendo bien", ha destacado, aunque ha abundado en que no hay que caer en la autocomplacencia porque el crecimiento del sector no sucede "al ritmo que deberíamos", especialmente en cuota de mercado, debido a la "mayor disparidad de comportamiento entres el vino a granel y el envasado", pues este último crece y el primero no, un hecho que supone "un lastre para el mundo del vino español en general y para la construcción de la marca España".

Frente a ello, ha citado las "palancas" que a su juicio existen para mejorar, como la de aprovechar la "excelente" imagen que tiene la gastronomía española y cómo utilizarla para vender el consumo de vino español y la marca España. En este sentido, ha avanzado que la FEV está trabajando con el Ministerio y el IPEX en distintos proyectos que unirán la gastronomía a nivel internacional y el consumo de vino.

Se ha referido igualmente al trabajo "muy fuerte, muy intenso" que la industria del vino ha hecho en materia de sostenibilidad, y al "ambicioso" plan que la Federación presentó a los fondos Next Generation. En este punto, ha citado el PERTE agroalimentario para, en presencia del secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, asegurar que "tal y como está" no cuenta con los recursos necesarios, en lo que al vino respecta, para ser "realmente eficaz", demandando otras líneas de ayuda para "compensar la falta de recursos".

Apoyo al consumo de vino

De otro lado, Emilio Restoy ha demandado "apoyo unánime" para garantizar a las generaciones futuras "la legitimidad del consumo moderado de vino" ante los "ataques", el debate público y mediático, que se ha promovido desde Bruselas, poniendo en cuestión, "sin rigor científico suficiente", el consumo de este producto.

"Ese mensaje, si cala en la sociedad, es un riesgo fundamental para esta industria", ha reconocido, solicitando una "imagen de país" frente a esta cuestión y ofreciéndose a formar parte de esta discusión y "ayudar para transmitir el mensaje en todos los foros, fundamentalmente en Europa, con voz única y desde la seriedad y la evidencia científica".

Finalmente, y valorando que el país reforzará su relevancia en Bruselas, ya que el vicepresidente de la FEV, Mauricio Gordo, será elegido este jueves como presidente del Comité Europeo de Empresas del Vino, ha finalizado invitando a ver "la copa medio llena porque está medio llena".

"Esta es una industria resiliente, potente, que puede hacer cosas relevantes, es motor de desarrollo de la España vaciada, y puede serlo de la distribución de la cadena de valor", ha concluido el presidente de la Federación Española del Vino, quien también ha mostrado "todo el apoyo" de la FEV a la Ley del Vino que prepara Castilla-La Mancha.

Clausura de la asamblea general de la Federación Española del Vino (FEV). Foto: Óscar Huertas

Previamente, el director de la Red AgroBank de Caixabank, Carlos Seara, también se ha referido a la situación provocada por la guerra, para señalar que España sigue siendo una gran potencia exportadora y apostando por "ver las cosas positivas" que hay en el ambiente en un momento "revulsivo" donde hay que "aportar dosis de optimismo".

El encargado de abrir la jornada, en nombre del Ayuntamiento, ha sido el vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, que ha agradecido a la Federación que haya elegido a la ciudad para tratar un tema tan importante como este, siendo el vino un parte de nuestra propia cultura más allá que un alimento, además de un producto "esencial" en Castilla-La Mancha y la provincia y un destacado factor económico, invitando a los presentes a que cuando puedan aprovechen también para disfrutar de la ciudad durante su estancia.

