Denuncian a una subcontrata de logística en Castilla-La Mancha por explotación

El sindicato CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a una subcontrata de plataformas logísticas de cadenas de moda, Think Textil SLU, que ofrece "ahorro de costes" para sus clientes basado, según Comisiones Obreras, "en el fraude en la contratación y en la explotación laboral pura y dura” en sus plantas de Illescas (Toledo) y Alovera (Guadalajara).



Según explica CCOO en un comunicado, alrededor de quince mujeres trabajan para esta empresa en la plataforma logística contratada por una multinacional de la moda en Illescas, en la que Think Textil tiene subcontratado el servicio de devoluciones y todas tienen contratos temporales, habitualmente semanales, de siete días ‘prorrogables’ , y a partir del séptimo, les rescinden el contrato en cualquier momento.



En ocasiones, los contratos son lunes a viernes, para "así ahorrase Think Textil el abono y cotización del descanso semanal”, ha denunciado la secretaria general de CCOO - Industria en Toledo, María Jesús Fernández.



“Nunca saben cuándo van a ser llamadas a trabajar, ni en qué condiciones. Las avisan de un día para otro y no les entregan copia de su contrato, que no pueden ni leer y ni siquiera llegan a firmar", ha indicado Fernández, quien ha añadido que pueden ser contratadas por circunstancias de la producción, por sustitución, por obra o servicio determinado .



Además, ha manifestado el sindicato, “ellas sólo conocen a ciencia cierta el día en que son despedidas, se lo anuncian sobre la marcha; aunque a veces se enteran de la fecha concreta de su despido días después. Por ejemplo: si una trabajadora sufre un accidente o una enfermedad que le obligan a causar baja, la dirección de Think Textil le comunica que justo acabó su contrato el día en que inició la baja.”



CCOO ha señalado también que otras 300 personas, mayoritariamente mujeres, se ocupan en plataformas logísticas del Corredor del Henares del etiquetado, planchado, embolsado, costura y alarmado de prendas del grupo Inditex, subcontratadas a través de Think Textil SLU.



Todas están adscritas a la sede que tiene esta empresa en Alovera, si bien unas realizan sus tareas en la propia Alovera mientras que otras son destinadas a las plataformas de Inditex en Cabanillas del Campo (Guadalajara) y Meco (Madrid).



De todas ellas, unas 200 son eventuales, “sometidas al igual que sus compañeras de Illescas a similares abusos y similares prácticas fraudulentas de contratación temporal”, ha denunciado el secretario general de CCOO-Industria en Guadalajara, Eduardo Boga,



“Pedimos a las Inspecciones de Trabajo que actúen con rapidez y con contundencia", ha afirmado María Jesús Fernández, ya que el ‘modelo de negocio de Think Textil y su ofrecimiento de ahorro de costes a las plataformas logísticas "se basa en la explotación laboral pura y dura de sus trabajadores" .



“Pedimos también a las empresas principales que ejerzan la responsabilidad social corporativa que tienen a gala”, han reclamado.

