Escudero critica la "hipocresía" del PP respecto a las macrogranjas: "Apoyó mociones en contra"

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha criticado la "hipocresía" del PP en la polémica creada por el ministro de Consumo respecto a las macrogranjas, ya que ese partido, ha recordado, apoyó mociones en las diputaciones de Albacete y Ciudad Real en contra de este tipo de proyectos, así como en el Ayuntamiento de Daimiel, donde gobierna el PP, también se ha rechazado la instalación de una macrogranja.

Escudero, en una rueda de prensa, ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la petición del PP de cesar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones en las que criticaba el modelo de las macrogranjas al señalar que exportan carne "de peor calidad", y ha recordado también que incluso el presidente del PP en la región, Paco Núñez, cuando era alcalde de Almansa, se manifestó en contra de las macrogranjas.

Ha criticado, por tanto, el "doble rasero" de medir que emplea el Partido Popular en esta polémica.

Moratoria para no dar permisos

Respecto a la moratoria para no dar permisos a estas macro-instalaciones de porcino hasta 2025, una medida que lleva el PSOE de Castilla-La Mancha al pleno de las Cortes de este jueves, incluida en el proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas, y que en la Comisión de Economía y Presupuestos salió adelante con el voto a favor de los socialistas y la abstención de PP y Cs, Escudero ha dicho que espera que todo el pleno la apruebe.

"Es lo que necesita la región", ha afirmado el consejero, quien ha explicado que con esta moratoria se pretende que la región se dé de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para mejorar la planificación y la regulación del sector de la ganadería intensiva.

Ha precisado no obstante que "no se puede demonizar la ganadería intensiva" porque hay zonas que disponen de pasto para ganadería extensiva y zonas que no tienen pasto y tienen que optar por el modelo intensivo, pero ha añadido también que "nadie dude" que en España es muy rigurosa la normativa de salud pública y seguridad alimentaria.

La moratoria le servirá a la región para dotarse en ese tiempo de los instrumentos normativos y de control para cumplir con las directivas europeas y tender a la sostenibilidad ambiental, y atender al mismo tiempo una preocupación social por las macrogranjas que es "evidente" y un clamor , ha asegurado.

Es una medida , ha continuado Escudero, que no ataca a nadie, sino que vela por el sector primario, el campo y los pueblos.

Tratamiento de purines

Y además, al sector cárnico de ganadería intensiva le supondrá un valor añadido contar con un sistema de tratamiento que haga que los purines se puedan valorizar y evitar posible contaminación del suelo y el agua y con los olores.

En estos tres años de moratoria, ha explicado el consejero, se aprovechará para planificar y regular, y en ese tiempo no se admitirán solicitudes ni se tramitarán autorizaciones ambientales integradas de explotaciones que superen las 2.000 cabezas ni ampliaciones para superar dicho número.

Y al mismo tiempo y junto con el sector científico y la universidad se van a estudiar los suelos, las aguas y constatar el estado real de posibles afecciones.

