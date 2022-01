Ha sido uno de los protagonistas de la vida política en España y en Castilla-La Mancha a lo largo de varias décadas, desde la Transición hasta la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, y ahora da un paso adelante para hacer público su legado. Una iniciativa que José Bono, ya retirado de la vida política pero siempre muy activo social y mediáticamente, ha tomado por su deseo de compartir públicamente sus archivos y que todos tengan acceso a ellos.

El exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono ha tomado la decisión de publicar una parte importante del archivo documental que ha ido acumulando a lo largo de su vida y que, según ha sabido EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, pondrá a disposición general a partir de este lunes 10 de enero.

El "legado digital" de Bono, un gran compendio de informes, cartas, fotografías, notas y otro tipo de material, será la publicación de una importante documentación que el también expresidente del Congreso ha calificado como la "primera parte" de su archivo documental, tal como ha anunciado a distintas personas de su entorno y varias amistades.

"En el inicio de este año 2022 he decidido publicar la primera parte del archivo documental que he ido confeccionando a lo largo de mi vida", afirma José Bono en el texto que ha enviado para anunciar la publicación de sus archivos.

Numerosa documentación

Según explica Bono, "siempre he tenido el impulso de conservar notas, informes, cartas y fotografías. Ahora, con 71 años recién cumplidos quiero compartir este material".

El propio expresidente castellano-manchego anuncia que todo el archivo será accesible en el link de la página web que se localiza en la Fundación Pablo Iglesias del PSOE: https://legadobono.fpabloiglesias.es/. En ese enlace, a partir de este lunes 10 de enero, se podrá acceder a la siguiente documentación perteneciente a Bono:

-19.527 archivos documentales digitalizados.

-Mas de 10.000 fotografías escaneadas y datadas.

-Cartas, correspondencia y recuerdos personales.

-Actas de los Consejos de Gobierno que presidió Bono en Castilla-La Mancha.

-Las actas de las reuniones de la CEF del PSOE en las que participó.

Material muy interesante que, junto a sus diarios y libros de memorias, pueden servir a los historiadores, investigadores y curiosos para trazar nuevas líneas en cuatro décadas de la vida nacional en España y, tal vez, atar algunos cabos que todavía puedan quedar sueltos. Será, sin duda, un archivo documental de gran interés que, en todo caso, quedará accesible y a disposición general.

Porque como Bono recuerda y escribió Amin Maalouf, “mi vida pues no es nada del otro mundo pero es mi vida y si yo considera que solo lo merece el olvido sería que no me he merecido vivirla”. Desde este lunes en la Fundación Pablo Iglesias.

