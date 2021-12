José Mota dice muy claro lo que siente por ser de Montiel (Ciudad Real)

El Español publica este domingo una deliciosa entrevista de Daniel Ramírez al humorista castellano-manchego José Mota en la que ya en el titular se refiere a la España vaciada: "Haber dado la espalda a la España rural es de los peores pecados que hemos cometido".

Mota no reniega de sus orígenes de pueblo, de pueblo en pleno corazón de La Mancha. Además no se explica por qué no se toman las medidas necesarias para combatir la despoblación en la zonas rurales más afectadas.

Él entrevistador le pregunta por los movimientos políticos que han nacido en torno a la España vaciada y que, según las encuestas, podrían obtener un buen número de escaños.

Responde con otra pregunta: "¿Por qué el Gobierno, sea el que sea, no crea exención de impuestos para las empresas que se quieran establecer en zonas rurales?". Y aporta una posible solución: "Si mañana un empresario decide montar una fábrica de quesos en Montiel, que le ayuden de esa manera. No entiendo".

Considera el gran humorista manchego que "el alma de España es un alma ruralmente bella. No se comprende España sin sus pueblos. Haber dado la espalda a la España rural es uno de los pecados más grandes que hemos cometido. Cuando en los ochenta comenzó a entrar el dinero, todo el mundo decía: `No, yo soy de capital, de ciudad´. No, no, tú tienes el grandísimo honor de ser de pueblo. Para mí, ser de pueblo es el mayor orgullo que tengo".

Y corrobora: "Estoy orgullosísimo de haber nacido en un pueblo como Montiel. Gran parte del paisanaje que he reflejado lo vi de niño. Toda esa riqueza, esa retranca, esa jerga… Italia, en su momento, hizo los deberes respecto a sus zonas rurales. La pregunta me ha llegado al alma. ¿Qué pasa con los poderes políticos? ¿Por qué no se ponen manos a la obra?"

